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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

iPhone 12 nasıl olacak? Tasarımı böyle mi görünüyor?

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iPhone 12 nasıl olacak? Tasarımı böyle mi görünüyor?

Apple'ın geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ve Türkiye'de de satışına başladığı iPhone 11 serisi telefonlar, kullanıcılardan ilgi görürken, diğer yandan gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 için hazırlıklar sürüyor. Peki yeni iPhone nasıl olacak? Tasarımı nasıl görünüyor?

Apple, iPhone 12 için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni telefonunun nasıl olacağı elbette henüz belli değil; ancak şirketi yakından takip edenler yeni telefonla ilgili bugüne dek sızan bilgiler ışığında yeni bir konsept görüntüyü ortaya koydu. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 11 Pro modelinin 2020 yılındaki versiyonunun ekran boyutunun, günümüz modeline göre daha küçük olacağını düşündüğünü ifade etmiş. Buna göre iPhone 12 Pro modeli, 5.8 inç değil, 5.4 inç olarak bekleniyor.

PhoneArena, iPhone 12 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan ipuçlarını derleyerek, iPhone 12'nin nasıl görüneceğine ilişkin birtakım render görselleri hazırlamış. Hazırlanan görsellerde, iPhone 12'de 4 kamera yer alındığı görünürken, Apple'ın yine telefonun arkasında dev "deliklere" yer vereceği de düşünülüyor.

Hazırlanan iPhone 12 render çalışmalarının yanı sıra, elbette iPhone 12'de olması beklenen özellikler de derlenmiş. Bunlar arasında 5G desteği, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve time-of-flight kamera başı çekerken, artık Apple'ın yeni bir tasarıma gitmesi gerektiği de düşünülüyor.

iPhone 12 serisi yeni telefonlar gelecek yıl Eylül ayında tanıtılacak. O güne kadar yeni telefonlarla ilgili pek çok şey yazılıp çizilecek ve her geçen gün cihazla ilgili yeni detayları öğreneceğiz.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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