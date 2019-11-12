iPhone 12 nasıl olacak? Tasarımı böyle mi görünüyor?
Apple'ın geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ve Türkiye'de de satışına başladığı iPhone 11 serisi telefonlar, kullanıcılardan ilgi görürken, diğer yandan gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 için hazırlıklar sürüyor. Peki yeni iPhone nasıl olacak? Tasarımı nasıl görünüyor?
Apple, iPhone 12 için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni telefonunun nasıl olacağı elbette henüz belli değil; ancak şirketi yakından takip edenler yeni telefonla ilgili bugüne dek sızan bilgiler ışığında yeni bir konsept görüntüyü ortaya koydu. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 11 Pro modelinin 2020 yılındaki versiyonunun ekran boyutunun, günümüz modeline göre daha küçük olacağını düşündüğünü ifade etmiş. Buna göre iPhone 12 Pro modeli, 5.8 inç değil, 5.4 inç olarak bekleniyor.
PhoneArena, iPhone 12 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan ipuçlarını derleyerek, iPhone 12'nin nasıl görüneceğine ilişkin birtakım render görselleri hazırlamış. Hazırlanan görsellerde, iPhone 12'de 4 kamera yer alındığı görünürken, Apple'ın yine telefonun arkasında dev "deliklere" yer vereceği de düşünülüyor.
Hazırlanan iPhone 12 render çalışmalarının yanı sıra, elbette iPhone 12'de olması beklenen özellikler de derlenmiş. Bunlar arasında 5G desteği, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve time-of-flight kamera başı çekerken, artık Apple'ın yeni bir tasarıma gitmesi gerektiği de düşünülüyor.
iPhone 12 serisi yeni telefonlar gelecek yıl Eylül ayında tanıtılacak. O güne kadar yeni telefonlarla ilgili pek çok şey yazılıp çizilecek ve her geçen gün cihazla ilgili yeni detayları öğreneceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle