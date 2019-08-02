iPhone 11'e şaşırtan özellik: Kalemli iPhone dönemi başlıyor
Apple'ın Eylül ayı ortasında yapmayı planladığı dev etkinlikte yeni telefonları ortaya çıkacak. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 model cihazların ilk kez duyurulacağı etkinlikte dikkat çeken bir nokta da yeni iPhone'ların Apple Pencil desteğine sahip olması...
Apple'ın iPad Pro ile birlikte hayatımıza dahil ettiği Apple Pencil, artık 'Pro' olmayan iPad modellerinde de kullanılıyor. Son olarak 5. jenerasyon iPad Mini'lere de Apple Pencil desteği getiren şirket, bu kez önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen iPhone 11 serisi telefonlarına da bu desteği vermeyi planlıyor. Kalemli iPhone kullanmak ilk etapta kulağa oldukça tuhaf gelse de, yıllardır Samsung'un Galaxy Note serisiyle yaptığını Apple da benzer şekilde iPhone'larında gerçekleştirmek niyetinde.
Ancak Apple Pencil desteği alan iPhone 11'lerde kalemin nasıl kullanılacağı, hangi ek özelliklerin kullanıcılara sunulacağı belirsizliğini koruyor. Apple Pencil'in iPhone'lara gelmesi her ne kadar kullanıcıları heyecanlandırsa da, Apple Pencil'in iPhone ile birlikte satılmayacak olması kullanıcıların tadını kaçıracak gibi görünüyor. Zira Apple Pencil, iPad'ler de dahil ayrıca satılıyor ve iPad uyumlu Apple Pencil'in Türkiye'de fiyatı 699 TL'yi buluyor.
Apple, bu yıl üç yeni iPhone modelinin duyurusunu yapacak. Şirket, iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinde üçlü kamera kurulumunu karşımıza çıkaracak. Yeni nesil iPhone XR modelinde de iki kuruluma geçiliş yapılacak.
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