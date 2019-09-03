iPhone 11 tanıtılacak, eski iPhone modellerinin fiyatı düşecek
Apple, 10 Eylül tarihinde yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019'u duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte cihazların tanıtılması ve fiyatlarının belli olmasıyla birlikte eski iPhone modellerinin fiyatlarında da kayda değer bir düşüş yaşanması bekleniyor.
Apple için büyük gün yaklaşıyor. Bir yıl önce duyurulan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın ardından şirketin uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü yeni telefonları nihayet ortaya çıkıyor. Apple'dan yapılan son açıklamaya göre yeni iPhone'lar, 10 Eylül tarihinde dünyayla buluşacak. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre ise Apple bu sene üç yeni telefonu gün yüzüne çıkaracak: iPhone 11 (veya iPhone XI), iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 (veya iPhone R 2019).
Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte ise özellikle ülkemizde oldukça yüksek seyreden iPhone fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Decluttr tarafından yapılan araştırmaya göre yeni iPhone'ların gelişiyle iPhone XS serisi de dahil eski iPhone modellerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşler olabilir. Hatta bu fiyat düşüşlerinin yeni cihazların duyurulmasından sadece 24 saat sonra tüketicilere yansıtılabileceği de konuşuluyor.
Araştırmayı yapan şirket, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını, yeni iPhone modellerinin duyurulmasıyla iPhone X'in yüzde 59 değer kaybettiğini, iPhone 7'nin ise bugüne kadar yüzde 81 oranında değer kaybettiğini belirtiyor. Aynı rapor, Samsung'un bu yıl başlarında satışa sunduğu amiral telefonu Galaxy S10'un da yüzde 57 oranında değerini kaybettiğini kaydediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle