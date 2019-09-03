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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.09.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

iPhone 11 tanıtılacak, eski iPhone modellerinin fiyatı düşecek

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iPhone 11 tanıtılacak, eski iPhone modellerinin fiyatı düşecek

Apple, 10 Eylül tarihinde yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019'u duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte cihazların tanıtılması ve fiyatlarının belli olmasıyla birlikte eski iPhone modellerinin fiyatlarında da kayda değer bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Apple için büyük gün yaklaşıyor. Bir yıl önce duyurulan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın ardından şirketin uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü yeni telefonları nihayet ortaya çıkıyor. Apple'dan yapılan son açıklamaya göre yeni iPhone'lar, 10 Eylül tarihinde dünyayla buluşacak. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre ise Apple bu sene üç yeni telefonu gün yüzüne çıkaracak: iPhone 11 (veya iPhone XI), iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 (veya iPhone R 2019). 

Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte ise özellikle ülkemizde oldukça yüksek seyreden iPhone fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Decluttr tarafından yapılan araştırmaya göre yeni iPhone'ların gelişiyle iPhone XS serisi de dahil eski iPhone modellerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşler olabilir. Hatta bu fiyat düşüşlerinin yeni cihazların duyurulmasından sadece 24 saat sonra tüketicilere yansıtılabileceği de konuşuluyor. 

Araştırmayı yapan şirket, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını, yeni iPhone modellerinin duyurulmasıyla iPhone X'in yüzde 59 değer kaybettiğini, iPhone 7'nin ise bugüne kadar yüzde 81 oranında değer kaybettiğini belirtiyor. Aynı rapor, Samsung'un bu yıl başlarında satışa sunduğu amiral telefonu Galaxy S10'un da yüzde 57 oranında değerini kaybettiğini kaydediyor. 

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