iPhone 11 işte böyle görünüyor!
Apple'ın uzun zamandır merakla beklenen yeni telefonu iPhone 11, pek çok farklı özelliği beraberinde getirecek. Kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyen kamera çıkıntısı kalkıyor.
Apple, her yıl olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone modelini tanıtacak. Sabırsızlıkla beklenen telefon hakkında her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Şimdi de kamera çıkıntısı içermeyen iPhone 11'in görüntüsü yayınlandı.
Akıllı telefonlar için yaptığı tasarımlarla ünlü Jonas Daehnert'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü birçok kullanıcıyı arada bıraktı. Kamera çıkıntısına sahip olmayan iPhone 11, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından da pek beğenilmedi.
Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone'da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.
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