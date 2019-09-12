iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in en büyük eksiği bakın ne olacak?
Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikte dünyaya duyurdu. Cihazlar pek çok yeni özellikle gelirken, bakın hangi yeni teknoloji bu cihazların hiçbirinde yer almıyor?
Apple bu etkinliğinde üç yeni iPhone 11 modelini, akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisini, yeni model iPad'ini, online televizyon izleme platformu Apple TV+ ve video oyun platformu Apple Arcade'i tanıttı.
Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max'i izleyenlere tanıttı.
Bu telefonlarda öne çıkan özellikleri ise daha iyi kameralarıa sahip olmaları; yeni iPhone 11'lerdeki kameralar sayesinde geniş açı fotoğraf çekebilmek için daha iyi bir teknoloji ve Apple'ın 'slofie' olarak tanımladığı yavaş çekim selfie çekme kabiliyeti yer alacak.
iPhone 11'de iki arka kamera yer alırken iPhone 11 Pro'larda üç arka kamera bulunuyor.
5G YOK
Samsung, Huawei, LG başta olmak üzere pek çok telefon üreticisi telefonlarına 5G desteği kazandırırken, Apple'ın yeni iPhone modellerinde bu teknolojiye geçiş yapmaması dikkat çekti. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerin hiçbirinde bu teknoloji desteklenmiyor.
Ülkemizde henüz testleri devam eden 5G'yi destekleyen telefonlar da ülkemizde satışa çıkmıyor ve 5G teknolojisinin kullanıldığı az sayıdaki bölgede raflardaki yerini alıyor. Bu nedenle Apple'ın 5G'nin iyiden iyiye yaygınlaşmasını bekleyip gelecek modellerinde bu teknolojiye yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
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