iPhone 11: Bu görüntüler gerçek mi sahte mi?
Apple, önümüzdeki haftalarda yeni iPhone'larının duyurusunu yapacak. Ancak internete düşen bazı videolarda kullanıcıların ellerindeki bir telefonu 'iPhone 11' olarak anması ve incelemeye başlaması ortalığı karıştırdı. Apple gerçekten de iPhone 11'lerini dışarı sızdırdı mı?
Apple, iPhone 11 için son hazırlıklarını yapıyor. Eylül ayı ortasında tanıtılması beklenen yeni telefonların arasında iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 modelleri yer alacak. Ancak yeni cihazlara dair net bilgiler bulunmuyor. Buna karşın internete yüklenen bazı videolar kafa karıştırıyor. iPhone 11'in sızan tasarım görüntülerinin birebir aynısını kullanan bu telefonları iPhone 11 olarak dillendiren vlogger'lar, iPhone 11 incelemesi yapıyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Apple, iPhone 11 prototiplerini dışarıya sızdırmış olabilir mi?
Hemen yukarıdaki videoda da görülebileceği gibi dummy olarak da bilinen "maket ya da sahte" iPhone 11 modeli üzerinden çekilen videoda, iPhone 11'in çevre özellikleri ve neler göreceğimiz anlatılıyor. Neyse ki videonun başında bu ürünün "gerçekçi model" olduğu belirtilmiş. Daha önceki iPhone modellerinde, Türkiye'de de dummy üzerinden "inceleme" yapan ve bunu herhangi bir ibare ile belirtmeyen iPhone inceleme videolarını görmüştük. Bu anlamda ConceptsiPhone kanalının hazırladığı videoyu etik kuralları çerçevesinde değerlendirebiliriz.
Ancak iPhone 11 üzerine yayınlanan pek çok görüntü bulunuyor. Bunların bazılarında da Çin işi iPhone 11 karşımıza çıkıyor. Dış tasarımı olarak birebir yeni iPhone'u andıran cihazın içinde Android işletim sisteminin bulunması dikkatlerden kaçmıyor.
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