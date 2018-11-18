iPad Pro bükülme testinde sınıfta kaldı
JerryRigEverything, Yeni iPad Pro için hazırladığı videosunu yayınladı. Bükülme testine giren yeni nesil iPad Pro'nun tasarımı önceki modellere göre daha ince olmasına karşın dayanıklılığı daha da azalmış gibi görünüyor.
Yeni Apple Pencil’ın testiyle başlayan videoda iPad Pro’ya uygulanan diğer testlerde herhangi bir sıkıntı görülmese de ortasından uygulanan baskı ile cihaz ikiye ayrıldı. Yeni Apple Pencil için konumlandırılan kablosuz şarj bölgesinin bulunduğu yerden ikiye ayrılan cihazın dayanıklılık noktasında bazı problemler yaşatabilmesi mümkün.
Elbette ortadan ikiye ayrılan iPad Pro kullanıcılar için bir sorun teşkil etmiyor; zira bu tip bir sorunu kullanıcıların günlük hayatta yaşamaları oldukça güç.
iPad Pro'nun bükülme testine aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.
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