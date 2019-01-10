iPad Mini 5'in yeni görüntüleri yayınlandı
Apple'ın bu yıl satışa sunması beklenen yeni minik ekranlı tableti iPad Mini 5'e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler internete sızdı.
Apple'ın yeni bir küçük ekranlı tablet hazırlığında olduğu bir süredir konuşuluyordu. Şirkete yakın kaynaklardan sızan görüntüler de Apple'ın bu doğrultuda çalışmaları olduğunu ortaya koyuyor. Sızan fotoğraflardan birinde tabletin iç yapısını görebiliyoruz. Hücresel bağlantıyı destekleyen bir sürümünün olacağını yine tabletin üzerinde yer alan anten bantlarından anlıyoruz.
iPad Mini 5 ismini taşıması beklenen yeni tabletin daha önce de kılıfına ait görüntüler yayınlanmıştı. Ancak bu kılıfın gerçekten yeni tablete ait olup olmadığını söyleyebilmek oldukça güç. Diğer yandan Apple'ın çıkaracağı her yeni cihaz için benzer söylentilerin dolaştığını, birçok sızıntı fotoğrafın yayınlandığını ve bunların çoğu zaman doğru çıktığını da hatırlatmak gerekiyor.
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