iOS için iMovie nihayet güncellendi!
Apple'ın macOS platformu için Final Cut Pro ve iMovie uygulamalarını güncellemesinin ardından, iOS platformu için de iMovie yenilendi.
Öncelikle yenilenen iMovie uygulamasını güncellemek isteyen kullanıcıların, iOS sürümünü 11.2 veya üstü sürümlere yükseltmeleri gerekiyor. Yayınlanan güncellemeyle birlikte 2.2.5 sürümüne geçiş yapan uygulama, 706,8 MB boyutunda.
iMovie, en son çıkan iPhone modellerine yüklü olarak geliyor. Güncellenen bu uygulama, genel olarak şirketin geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürdüğü iPhone X'a hitap ediyor. Yenilenen iMovie ile birlikte Apple'ın grafik işleme için geliştirdiği Metal desteği de kullanıcılara sunuldu. Bu özellik sayesinde daha iyi performanslar elde edilebilecek. iMovie'nin yayınlanan sürüm notlarında ise şu ifadeler yer alıyor:
- iPhone X’daki Super Retina ekran için güncellendi
- Grafik işleme için Metal arabirimi ekler
- Basitleştirilmiş Çince yerelleştirmesini iyileştirir
- Genel kararlılığı artırır
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