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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
16.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

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iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

Apple, Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2019 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü ilk kez dünyayla paylaşacak. Eylül ayı içinde de yeni iPhone'ların duyurulmasıyla birlikte yüklenebilir hale gelecek. Peki yeni iOS sürümü ile ne değişecek?

iOS 13 ile birlikte ilk dikkat çeken yenilik gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu olacağından batarya ömrü konusunda kullanıcıların sıkıntıları bir nebze daha giderilmiş olacak.

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği. Kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak. Özellikle iPad sahipleri için hayli önemli bir özellik olacak.

Halihazırda kullanımda olan Geri Alma özelliği de değişecek. Şu an iPhone ve iPad'lerde geri alma işlemini yapabilmek için cihazınızı sallamanız gerekiyor. iOS 13'ü yüklemenizle birlikte ise tek yapmanız gereken üç parmağınızla ekranı sola kaydırmak.

Mail uygulaması da yeniliklerden nasibini alacak. Güncellenmiş Mail uygulaması gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın almalar, pazarlamalar, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen mesajlarınız toplanacaklar. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek.

iOS 13 her Apple cihazına da yüklenemeyecek. Apple henüz bu konuda açıklama yapmasa da, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleri dahil eski iPhone modelleri iOS 13 ile uyumlu olmayacak.

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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