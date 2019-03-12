iOS 13 geliyor! Yüklediğiniz anda her şey değişecek
Apple'ın Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 19 etkinliği kapsamında ilk kez dünyaya duyurulması beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 13 hakkında çok az bilgiye sahibiz; ancak yeni işletim sisteminin tepeden tırnağa Apple cihazlarında önemli değişiklikler yapacağı biliniyor. Peki iOS 13'ün en dikkat çeken özellikleri neler olacak?
iOS 13, iPhone ve iPad'leri çok daha verimli cihazlar haline getirecek. Apple'ın üzerinde özenle durduğu 'yavaşlık' konusunda Apple'ın bir hamle yapması zaten uzun zamandır bekleniyordu. iOS 13'ün yüklendiği iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Henüz internete sızan bir görsel yok; ancak bugün iPad'lerde gördüğümüz arayüzden çok daha farklı bir görüntü bizi karşılayacak ve bu görüntü sadece iPad'lere özel olacak.
iOS 13'le birlikte beklenen bir diğer önemli yenilik ise gece modu. Bilindiği üzere pek çok uygulama kendi çapında gece moduna geçiş yapmaya başladı. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bu sayede telefonların batarya ömrünü uzatan gece modu, ayrıca gözleri de daha az yorduğundan karanlıkta kullanımı da daha kolay bir hale getiriyor. iOS 13'ün tam bu noktada menüsünü tamamen gece moduna geçebilme opsiyonunu kullanıcılarına tanıyacağı konuşuluyor. Zaten bildiğiniz üzere MacOS işletim sisteminin son sürümüyle Mac'lere gece modu halihazırda sunulmuş durumda. Şimdi ise sıra iOS 13'te!
Yeni güncelleme ile birlikte yeni Animoji'ler, geliştirilmiş sağlık özellikleri başta olmak üzere pek çok yenilikle de karşılaşacağız.
Ancak iOS 13'ün gelmesi bazı telefonların iOS güncelleme desteğini de kaybedeceği anlamına geliyor. iPhone 5S ve altında kalan tüm iPhone'lar bu güncellemeden mahrum kalacak.
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