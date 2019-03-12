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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.03.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

iOS 13 geliyor! Yüklediğiniz anda her şey değişecek

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iOS 13 geliyor! Yüklediğiniz anda her şey değişecek

Apple'ın Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 19 etkinliği kapsamında ilk kez dünyaya duyurulması beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 13 hakkında çok az bilgiye sahibiz; ancak yeni işletim sisteminin tepeden tırnağa Apple cihazlarında önemli değişiklikler yapacağı biliniyor. Peki iOS 13'ün en dikkat çeken özellikleri neler olacak?

iOS 13, iPhone ve iPad'leri çok daha verimli cihazlar haline getirecek. Apple'ın üzerinde özenle durduğu 'yavaşlık' konusunda Apple'ın bir hamle yapması zaten uzun zamandır bekleniyordu. iOS 13'ün yüklendiği iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Henüz internete sızan bir görsel yok; ancak bugün iPad'lerde gördüğümüz arayüzden çok daha farklı bir görüntü bizi karşılayacak ve bu görüntü sadece iPad'lere özel olacak.

iOS 13'le birlikte beklenen bir diğer önemli yenilik ise gece modu. Bilindiği üzere pek çok uygulama kendi çapında gece moduna geçiş yapmaya başladı. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bu sayede telefonların batarya ömrünü uzatan gece modu, ayrıca gözleri de daha az yorduğundan karanlıkta kullanımı da daha kolay bir hale getiriyor. iOS 13'ün tam bu noktada menüsünü tamamen gece moduna geçebilme opsiyonunu kullanıcılarına tanıyacağı konuşuluyor. Zaten bildiğiniz üzere MacOS işletim sisteminin son sürümüyle Mac'lere gece modu halihazırda sunulmuş durumda. Şimdi ise sıra iOS 13'te!

Yeni güncelleme ile birlikte yeni Animoji'ler, geliştirilmiş sağlık özellikleri başta olmak üzere pek çok yenilikle de karşılaşacağız.

iOS 13 geliyor Yüklediğiniz anda her şey değişecek


Ancak iOS 13'ün gelmesi bazı telefonların iOS güncelleme desteğini de kaybedeceği anlamına geliyor. iPhone 5S ve altında kalan tüm iPhone'lar bu güncellemeden mahrum kalacak. 

Nokia 9 PureView: 5 kameralı telefona merhaba!Nokia, uzun zamandır beklenen 5 kameralı telefonuyla sahalara geri döndü. İşte 5 kameralı Nokia telefonun özellikleri... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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