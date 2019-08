iOS 13 Beta 6 güncellemesi yayınlandı! Nasıl indirilir?

iOS 13 beta 6 güncellemesi yayınlandı. Beta 5 güncellemesinden sadece 9 gün sonra yayına verilen yeni sürümün bu denli hızlı gelmesinde en önemli etken kayda değer hataların tespit edilmesi ve bir an önce bu hataların giderilmek istenmesi. 600 MB'lık dosya boyutuna sahip olan yeni güncelleme, daha önceki sürümlerde görülen pek çok teknik ve yazılımsal hatayı ortadan kaldırıyor.



iOS 6 beta 6 güncellemesini iPhone'lara yüklemek için öncelikle kullanıcıların UDID kaydını yapmış olmaları gerekiyor. Bunun için de kullanıcıların geliştirici kaydına ihtiyaçları bulunuyor. Ancak geliştirici olmaksızın da yükleme yapabilmek mümkün.



İlk olarak kullanıcıların iOS 13 geliştirici profilini telefonlarına yüklemesi gerekiyor. iOS, tvOS ile iPad OS işletim sistemlerinin beta sürümlerine de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



iOS 13 güncellemesi alacak telefonlar ise şöyle: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE.