iOS 12 kullanım oranı yüzde 90'a dayandı

6 Ağustos tarihi itibarıyla iPhone, iPad, iPod Touch cihazlarında iOS 12 hiç olmadığı kadar yaygın kullanılıyor. Paylaşılan son rakamlara göre Apple, iOS 12 işletim sistemini halihazırda kullanılan cihazların yüzde 88'ine yükletmeyi başardı. Ancak şimdi gözler iOS 13'te. Eylül ayı ortalarında Apple'ın gerçekleştireceği etkinlikte duyurulması beklenen iOS 13, pek çok yeni özelliği bir arada sunacak, kullanıcılara yeni bir deneyim sunacak.



Peki iOS 13 ile ilgili ne biliyoruz?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.