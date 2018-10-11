iOS 12 ile gelen 'Ekran Süresi' özelliği çocuklara rehberlik ediyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
11.10.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

iOS 12 ile gelen 'Ekran Süresi' özelliği çocuklara rehberlik ediyor!

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iOS 12 ile gelen 'Ekran Süresi' özelliği çocuklara rehberlik ediyor!

Okulların açılması ve yeni ders yılının başlaması ile aileler çocuklarının daha verimli vakit geçirmesi konusuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Eğitimden eğlenceye ve üretkenliğe pek çok farklı konuda fırsatlar sunan uygulamalar ise hem ebeveynlerin hem de çocukların zamanın nasıl geçtiğini farketmemesine sebep olabiliyor. Bu nedenle iOS 12 ile Apple cihazlarına yeni gelen özellik 'Ekran Süresi’ ebeveynlerin, çocukların uygulamaları ya da web sitelerini kullanırken hangi cihazda ne kadar süre geçirdiğini görmelerine ve bu zamanı yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu sayede ekran karşısında geçirilen zamanı en verimli şekilde değerlendirmek mümkün olabiliyor.

Ebeveynler Ekran Süresi özelliği ile haftalık kullanım raporları alabiliyor veya belirli bir uygulamanın ne kadar kullanıldığını, alınan bildirimleri ve cihazların kullanılma sıklığını görebiliyorlar. Ekran Süresi özelliği ayrıca ebeveynlerin çocukların hangi uygulamalarda ve web sitelerinde ne kadar zaman geçireceklerini belirleme konusunda da yardımcı oluyor. Çocuklar ebeveynlerinden onay alarak istedikleri uygulama ya da web sitesinde, mesela eğitim uygulamalarında, daha fazla zaman geçirebiliyorlar. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının kullandığı uygulamalara gün ve süre ayarı yapabiliyorlar, örneğin dilerlerse hafta sonu biraz daha fazla uygulama kullanıma izin verebiliyorlar.

iOS 12 ile gelen Ekran Süresi özelliği çocuklara rehberlik ediyor

Ekran Süresi uygunsuz içerik, satın alma işlemleri, indirmeler ve gizlilik ayarlarını da sınırlayabiliyor. Uygunsuz içeriklerin yer aldığı müzikler, video klipler, podcast'ler ve haberlerin çalınmasını engelleyerek daha güvenli bir kullanımı sağlayabiliyor. Ayrıca yaş sınırına göre filimleri, dizileri kitapları ve uygulamaları belirlemek ve isteniyorsa engellemek de çok kolay.

Ekranlardan biraz uzaklaşmak isteyenler için Ekran Süresi Atıl Süre özelliğini de sunuyor. Atıl Süre özelliği, uyku, kitap okuma, aile ile vakit geçirme ya da konsantrasyon gerektiren durumlarda, uygulamaları engellemek ve bildirimleri almama imkanını tanıyor.

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