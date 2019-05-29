iOS 12.4 Beta 3 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Apple, iOS 12.4 Beta 3 güncellemesini yayınladı. iOS 12.4 güncellemesi öncesi son beta testinde olan sürüm bakın hangi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor?
Apple, iOS 12.4 güncellemesi için son çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda iOS 12.4 beta 3 sürümü geliştiricilere sunulurken, gelecek yenilikler ve yapılacak değişiklikler de böylece ortaya çıkmış oldu. Ancak beta güncellemesine bakıldığında kayda değer bir yeniliğin kullanıcılara sunulmayacağı dikkat çekerken, daha çok iOS 12.3 ile süregelen bazı minör hatalar ortadan kaldırılıyor.
Güncellemeyi indirebilmeniz için UDID kaydını yapmanız gerekiyor; yani geliştirici hesabınız olduğu taktirde bu beta sürümünü cihazınızda deneyebilirsiniz. Ancak bunun yerine iOS 12.4 güncellemesinin final sürümünü beklemeyi de tercih edebilirsiniz.
iOS 12.4 güncellemesi iPhone XS başta olmak üzere iPhone 5S modeline kadar olan iPhone modellerine yüklenebilecek.
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