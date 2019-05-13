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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.05.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı! Bakın neler değişiyor?

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iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı! Bakın neler değişiyor?

Apple, iOS 12.3 güncellemesini bu akşam saatlerinde sessiz sedasız kullanıcılara sundu. Yaklaşık 460 MB'lık bir alan kaplayan güncelleme ile bakın cihazlarda neler değişecek?

Apple uzun süren sessizliğini bozdu ve beklenen güncellemesi iOS 12.3'ü yayınladı. Diğer sürümlerde olduğu gibi 6'ncı beta sürümünün testinin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcılara sunulan iOS 12.3 majör bir takım değişiklikleri de beraberinde getiriyor.  

Güncellemedeki en önemli nokta, iPhone ve iPad'ler için TV uygulamasını kapsıyor. Şirket, mart ayında yaptığı duyuruda ilk kez duyurduğu bazı özellikleri bu güncelleme ile cihazlara ekledi. Örneğin Game Of Thrones’un yapımcısı HBO’nun veya Showtime, Starz gibi yapımcıların içeriklerine doğrudan uygulama içerisinden abone olmak veya erişmek güncelleme sonrası artık mümkün hale geldi.

iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı Bakın neler değişiyor

Şu anda içerikleri listelenen bazı yapımcılar

Acorn TV, CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, Tastemade, Cinemax, Sundance, EPIX, Smithsonian, The History Channel Vault ve Comedy Central

iOS 12.3 ile gelen bir diğer yeni özellik ise AirPlay 2... Artık iPhone veya iPad’de yer alan video, fotoğraf ve müzik gibi içerikleri tek dokunuşla AirPlay 2 özellikli televizyonunuza aktarabilme şansına sahipsiniz. Yeni animojilerin de kullanıma sunulduğu güncellemenin daha çok Apple TV ve AirPlay 2 bazlı olduğu dikkat çekiyor.

iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı Bakın neler değişiyor


iOS 12.3 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şöyle:

– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil
– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil
– 10.5 inç iPad Pro
– 9.7 inç iPad Pro
– iPad Air 2
– iPad Air
– iPad 5th generation
– iPad mini 4
– iPad mini 3
– iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil

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