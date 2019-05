iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı! Bakın neler değişiyor?

Apple uzun süren sessizliğini bozdu ve beklenen güncellemesi iOS 12.3'ü yayınladı. Diğer sürümlerde olduğu gibi 6'ncı beta sürümünün testinin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcılara sunulan iOS 12.3 majör bir takım değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Güncellemedeki en önemli nokta, iPhone ve iPad'ler için TV uygulamasını kapsıyor. Şirket, mart ayında yaptığı duyuruda ilk kez duyurduğu bazı özellikleri bu güncelleme ile cihazlara ekledi. Örneğin Game Of Thrones’un yapımcısı HBO’nun veya Showtime, Starz gibi yapımcıların içeriklerine doğrudan uygulama içerisinden abone olmak veya erişmek güncelleme sonrası artık mümkün hale geldi.





Şu anda içerikleri listelenen bazı yapımcılar

Acorn TV, CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, Tastemade, Cinemax, Sundance, EPIX, Smithsonian, The History Channel Vault ve Comedy Central

iOS 12.3 ile gelen bir diğer yeni özellik ise AirPlay 2... Artık iPhone veya iPad’de yer alan video, fotoğraf ve müzik gibi içerikleri tek dokunuşla AirPlay 2 özellikli televizyonunuza aktarabilme şansına sahipsiniz. Yeni animojilerin de kullanıma sunulduğu güncellemenin daha çok Apple TV ve AirPlay 2 bazlı olduğu dikkat çekiyor.





iOS 12.3 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şöyle:

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil