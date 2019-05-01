iOS 12.3 Beta 4 yayınlandı! Yeni neler var?
Teknoloji devi Apple, yeni iOS güncellemesini geliştiriciler için kullanıma sundu. Peki iOS 12.3 Beta 4 sürümüyle ne gibi yenilikler geliyor?
Geçtiğimiz günlerde iOS 12.3 Beta 3 sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de iOS 12.4 Beta 4 güncellemesini geliştiricilere sundu. Söz konusu güncellemeyle beraber TV uygulamasının tasarımında değişikliğe gidildi. Aynı zamanda ana ekrana gelen TV+ uygulaması yapılan yenilikler arasında.
Beraberinde Apple TV Remote ve Wallet gibi uygulamalarda iyileştirmeler ve tasarımsal değişiklikler yapılıyor. iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini cihazınıza yükleyebilmeniz içinse bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor.
iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini destekleyen cihazlar ise şu şekilde: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus,iPhone 6s/6s Plus,iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X/XS/XS Max/XR
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