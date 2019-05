iOS 12.3.1 güncellemesi yayında! Ne değişiyor?

Apple, iPhone ve iPad'leri için yeni bir iOS güncellemesi yayınladı. iOS 12.1.3 güncellemesi, yaklaşık 120 MB dosya büyüklüğüne sahip ve kayda değer önemli iyileştirmeler içeriyor. Ancak yeni güncelleme ile sunulan yeni bir özellik bulunmuyor; sadece iOS'ta yaşanan bazı sorunları ortadan kaldıran güncelleme, minör iyileştirmeleri kullanıcılarına sunuyor.



iOS 12.1.3 güncellemesi ile çözülen sorunlardan biri VolTE aramalarını almayı ve arama yapmayı engelleyen teknik bir problem oldu. Bununla beraber Mesajlar uygulamasında meydana gelen minör bir hata da bu sürümle çözüme kavuşuyor.



Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi indirebileceğiniz gibi, iTunes üzerinden de ilgili Apple cihazınızı bağlayarak son güncellemeyi indirebilmeniz mümkün.



Güncellemeyi alacak Apple cihazları listesi ise şöyle:



– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil



Haziran ayı başlarında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ise ilk kez iOS 13 ile karşılaşacağız ve Apple'ın yeni işletim sistemine Hürriyet.com.tr olarak doğrudan ilk tanık olanlardan olacağız. San Francisco'da gerçekleştirilecek etkinliği bu sayfalardan takip edebilirsiniz.