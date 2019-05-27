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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

iOS 12.3.1 güncellemesi yayında! Ne değişiyor?

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iOS 12.3.1 güncellemesi yayında! Ne değişiyor?

Apple, dün akşam saatlerinde sessiz sedasız iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki yeni güncelleme, beraberinde ne getiriyor?

Apple, iPhone ve iPad'leri için yeni bir iOS güncellemesi yayınladı. iOS 12.1.3 güncellemesi, yaklaşık 120 MB dosya büyüklüğüne sahip ve kayda değer önemli iyileştirmeler içeriyor. Ancak yeni güncelleme ile sunulan yeni bir özellik bulunmuyor; sadece iOS'ta yaşanan bazı sorunları ortadan kaldıran güncelleme, minör iyileştirmeleri kullanıcılarına sunuyor.

iOS 12.1.3 güncellemesi ile çözülen sorunlardan biri VolTE aramalarını almayı ve arama yapmayı engelleyen teknik bir problem oldu. Bununla beraber Mesajlar uygulamasında meydana gelen minör bir hata da bu sürümle çözüme kavuşuyor. 

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi indirebileceğiniz gibi, iTunes üzerinden de ilgili Apple cihazınızı bağlayarak son güncellemeyi indirebilmeniz mümkün.

Güncellemeyi alacak Apple cihazları listesi ise şöyle:

– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil
– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil
– 10.5 inç iPad Pro
– 9.7 inç iPad Pro
– iPad Air 2
– iPad Air
– iPad 5th generation
– iPad mini 4
– iPad mini 3
– iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil

Haziran ayı başlarında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ise ilk kez iOS 13 ile karşılaşacağız ve Apple'ın yeni işletim sistemine Hürriyet.com.tr olarak doğrudan ilk tanık olanlardan olacağız. San Francisco'da gerçekleştirilecek etkinliği bu sayfalardan takip edebilirsiniz.

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