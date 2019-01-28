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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.01.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

iOS 12.2 ile gelen müthiş özellik

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iOS 12.2 ile gelen müthiş özellik

Apple'ın iOS 12 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunduğu ekran süresi özelliği sayesinde kullanıcılar telefonlarını nasıl kullandığını ayrıntılı olarak artık görüntüleyebiliyor. Haftalık rapor paylaşımı da yapan özellik, iOS 12.2 sürümü ile birlikte daha da gelişecek.

Ekran süresi özelliği ile kullanıcılar ayrıntılı olarak kaç dakikasını hangi uygulamaya harcadığını ayrıntılı şekilde görebiliyor. Kullanıcılar bu sayede uygulama kullanım alışkanlığını görürken, diğer yandan da kendine sınır koyup uygulamalara olan ilgisinde değişikliğe gidebiliyor. Diğer yandan Apple, işi bir adım daha öteye götürerek ekran süresi özelliğinin kısıtlama ayarını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Özellikle ebeveynler için oldukça kullanışlı bir özellikten bahsediyoruz. Zira artık çocuğunuzun eline telefonu verdiğinizde ekran süresine sınırlama getirerek ilgili uygulama veya oyunun ne kadar süre açık kalması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Süre sona erdiğinde ise uygulama kapatılıyor. Sürenin ne kadar uzun olacağını belirlemek de size kalıyor!

Özellikle oyundan başını kaldırmayan çocuklar için bu özellik kullanışlı olacak gibi görünüyor. 

iOS 12.2 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. 

Yeni Messenger arayüzünde konuşmalar nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde yeni Messenger arayüzünde konuşmalar nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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