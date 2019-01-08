iOS 12.1.3 beta 3 geliştirici sürümü yayınlandı
Apple, iOS 12.1.3 güncellemesinin geliştirici sürümünü yayınladı. Peki bu sürümde ne gibi yenilikler göze çarpıyor dersiniz?
iOS 12.3.1 güncellemesinin geliştirici beta sürümü yayınlandı. Ancak güncelleme tek başına gelmedi; tvOS 12.1.2 beta 3 ile birlikte watchOS 5.1.3 beta 3 geliştirici sürümleri de yayınlandı. iOS 12.3.1'un bu beta sürümü, daha çok hatalar üzerine yoğunlaşmış bir sürüm.
Phone'lara grup FaceTime görüşmesi ve çift SIM desteği gibi önemli özellikler kazandıran iOS 12 işletim sisteminin 12.1.3 beta 3 sürümünü siz de denemek istiyorsanız buradaki linkten Apple'ın beta programına kayıt olabilir ve iOS'un son kullanıcı için yayınlanmamış sürümlerini deneme şansı elde edebilirsiniz.
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