iOS 11.4 public beta 2 yayında! Yeni neler var?

Apple’ın yayınladığı bu güncelleme ile birlikte iOS 11.3’te çıkması beklenen, hatta testleri yapılan iCloud üzerinden iMessage özelliği iOS 11.4 Public Beta 2 ile geri getirilmiş. iOS 11.4 Public Beta 2 sürümü ile gelen diğer özellik ise AirPlay 2. Bu özellik sayesinde 2 tane HomePod’u aynı anda çalıştırabiliyorsunuz.

İşte iOS 11.4 Public Beta 2’nin getirildiği cihazlar:

iPad, 129 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.4 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod Touch 6. nesil, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X.