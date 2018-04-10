iOS 11.3 güncellemesi 'çakma' iPhone ekranlarını vurdu!
Birçok kişi orijinal iPhone ekranı diye satılan yan sanayi yani çakma ürünlerden alıyor. Bu ekranlar uzun vadede cihazın devlerine zarar verebiliyor. Bunu engellemek için Apple iOS 11.3 ile birlikte çakma ekranları etkisiz hale getirdi.
Geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 11.3 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar ekranlarının çalışmadıklarını dile getiriyordu. Bu sorunun sadece üçüncü parti ekran kullanan kullanıcılarda olduğu ortaya çıktı. Konu ile ilgili şikayetler giderek artmaya başlıyordu.
Apple iOS 11.3 güncellemesi ile birlikte birçok güvenlik açığını kapatmıştı. Güvenlik notlarında ise iPhone aksesuarlarının kullanıcıların güvenliği için cihaz ile iletişime geçmesinde yeni bir protokol getirildi yazıyordu. Çoğu kişi bunu çevirici aparatlar ve Lightning kablo olarak düşünmüştü. Ancak bu protokol ekranları da kapsıyordu. Apple bunu yaparak ileride iPhone'larda oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.
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