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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Intel Xeon Scalable işlemci ailesinin ilk detaylarını açıkladı

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Intel Xeon Scalable işlemci ailesinin ilk detaylarını açıkladı

Intel, 2020 senesinin ilk yarısından itibaren Intel Xeon Ölçeklenebilir Platformlarının bir parçası olarak satışa sunulmaya başlayacak olan gelecek Intel Xeon Scalable işlemci ailesinin (kod adı: Cooper Lake) kullanıcılara soket başına 56 çekirdek sunacağını ve standard, soketli CPU (Merkezi İşlem Birimi) içinde yerleşik Yapay Zeka (AI) öğrenimini hızlandırıcı özelliğe sahip olacağını duyurdu.

Cooper Lake işlemcilerin yüksek sayıdaki çekirdeği içinde sunulan çığır açıcı platform performansı, günümüzde HLRN, Advania, 4Paradigm gibi dünyanın en talepkar yüksek performanslı bilgi işlem şirketleri arasında gittikçe daha çok talep gören Intel Xeon Platinum 9200 serisi içinde yerleşik olan özelliklerden faydalanıyor.

Bu işlemci neler sunacaklar

Gelecek Intel Xeon Scalable işlemci ailesi (kod adı: Cooper Lake) standart Intel Xeon Platinum 8200 işlemciye oranla iki kat daha fazla sayıda işlemci çekirdeği (56 çekirdeğe kadar), daha yüksek bellek bant genişliği ve daha yüksek AI etkileşim ve eğitim performansı sunacak. Gelecek 56-çekirdekli Cooper Lake işlemcinin mevcut Intel Xeon Platinum 9200 işlemcilere oranla daha düşük enerji tüketmesi bekleniyor. Cooper Lake, Intel’in derin öğrenme çözümü Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost)’e eklenmiş olan yeni bfloat16 desteği aracılığıyla yerleşik olarak yüksek performanslı AI eğitimi hızlandırma özelliği sunacak olan ilk x86 işlemci olacak. Cooper Lake yakın zaman sonra satışa sunulacak 10nm Ice Lake işlemci ile de platform uyumlu olacak.

Intel Xeon işlemciler 20 seneden uzun bir zamandır veri merkezlerine ve işletmelere bilgi-işlem ihtiyaçları için en doğru çözümü seçme esnekliği sunarak platform ve performans alanlarında lider oldu. Gelecek nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciler (Cooper Lake) Intel’in sunucu işlemcileri alanında bugüne kadar hiç bozulmamış başarısını ve itibarını müşterilerinin gerçek dünyadaki iş yüklerini ve işe yönelik uygulama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üstün performansı sunarak pekiştirecek.

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