Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu
Güvenlik kameraları veya sunucular gibi sistemlerde analiz işlemlerini gerçek zamanlı olarak aynı konumda yapabilecek Intel görsel hızlandırıcılar kullanıma sunuldu.
Son yıllarda satın aldığı görsel bilişim ve sonradan programlanabilir yonga firmalarının tecrübelerini bünyesinde toplayan Intel, teknoloji devlerine güçlü analiz hızlandırıcılar sunmaya başladı. Görsel Hızlandırıcı Tasarımı serisi bunun son örneği.
Donanımhaber'in haberine göre Intel daha önce USB bellek tarzında Movidius görsel işlem yongasını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise devre kartı tarzında ürünler geliştiriyor. Bu ürünler Intel işlemcileri ile birlikte farklı kombinasyonlar sunacak.
PCIe, mini PCIe ve M.2 formunda hazırlanan görsel hızlandırıcılar iki tasarım halinde sunuluyor. Bir tasarım Intel Movidius görsel işlemcileri barındırırken diğer tasarım güçlü Arria 10 sonradan programlanabilir yongalar barındırıyor. Görsel Hızlandırıcı Tasarımı serisi daha çok karmaşık yapay zekâ ve analiz işlemlerini hızlandırmak için geliştirildi.
Güvenlik kameraları, plaka tanıma sensörleri gibi sistemler yeni hızlandırıcılar sayesinde verileri anlık olarak analiz ediyor ve uzak sunucularda analiz edeceği zaman kaybının önüne geçiyor. Arria 10 seçenekleri ise yukarıda saydığımız sistemlere benzer olarak aynı konumda veri işleyen sunucularda kullanılacak.
Görsel hızlandırıcılar Intel’in açık kaynak görsel programlama ve nöral ağ optimizasyonu yazılımı – OpenVINO ile programlanabiliyor. Dell, Honeywell ve QNAP firmaları ilk siparişleri verdi. Dağıtım ise yıl sonuna doğru başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle