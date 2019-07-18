Instagram'ın beğenileri gizlemesi sosyal medyayı ikiye böldü
Instagram yeni güncellemeyle birlikte gönderilerin beğeni sayılarını gizleme kararı aldı ve bu radikal değişiklikle ilgili süreci başlattı. İlk olarak Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’da test edilen değişiklik şimdiden sosyal medyayı ikiye böldü.
Değişiklikten memnun olmayan kullanıcılar tepkilerini Twitter üzerinden dile getirirken, #instagramDELETE hashtag’ini dünya gündemine taşımayı başardı. Özellikle Instagram’ı bir pazarlama ve satış mecrası olarak kullanan markalar, etkileşim sayılarının gizlenmesiyle birlikte, hedef kitlelerinin güvenlerini kaybetmekten ve zarara uğramaktan korkuyor. Hatta öyle ki; bu sabahtan itibaren birçok marka yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı, pazarlama müdürü ve dijital satın alma sorumlusu dijital iletişim ajanslarını arayıp bilgi almaya başladı.
Dijital ajanslarsa bu değişikliğin iki farklı sonucu olabileceğini düşünüyor. İlk öngörü, bu değişikliğin gerçekten kurumsal imaja ve gönderi etkileşimleriyle doğru orantılı gelişen popülerlik algısına zarar vereceği yönünde. İkinci öngörü ise kullanıcıların beğeni kaygısı taşımadan daha fazla paylaşım yapmaya başlayacağı Instagram’da, organik etkileşimin artma ihtimalini ortaya koyuyor.
Tabii bir de sponsorlu gönderiler ve reklamlar konusu var. Yıllardır daha fazla etkileşim almak ve beğeni sayısını artırmak için para harcayan kullanıcılar, reklam bütçelerini de farklı reklam modelleriyle değerlendirmek durumunda. Bu modeller de e-ticaret siteleri için trafik reklam modeli, imaj ve bilinirlik odaklı iletişim yapanlar içinse reach/erişim modeli olarak öne çıkıyor.
Gelelim düzenli olarak içerik üreten ve beğeni sayılarını yarıştıran Instagram fenomenlerine... Yıllardır Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan fenomenlerin / tanınmış kişilerin, standart ve daha az popüler olan kullanıcılardan ayrıştığı en önemli noktalardan biri de gönderilerinin aldığı beğeni sayılarıydı. Beğeni sayılarını artırmak için çeşitli uygulamalar aracılığıyla fake beğeni satın alanlar bile vardı. Şimdiyse bu güncellemeyle birlikte hepsinin bir anda sona ermesi söz konusu. Hangi içerik üreticisinin gönderileri daha fazla etkileşim alıyor, daha başarılı bulunuyor; bunu ortaya koymak için takipçi sayılarından başka veri kalmıyor.
Konuyu Twitter üzerinde tartışan kullanıcılarsa bu fenomenlerin sık sık gönderi beğeni sayılarının ekran görüntülerini alıp takipçileriyle paylaşacağını savunuyor. Ama tabii bu da ne kadar sağlıklı bir iletişim olur, tartışmaya açık. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, Instagram geri atacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz.
Şinasi FURKAN AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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