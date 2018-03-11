Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Instagram'dan o özellik tamamen kaldırıldı! Artık kullanamayacaksınız

    Instagram'dan o özellik tamamen kaldırıldı! Artık kullanamayacaksınız

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    Instagram ve Snapchat'te bir süredir aktif olan ve kullanıcıların ilgi gösterdiği GIF özelliği içerdiği bazı uygunsuz içerikler nedeniyle tamamen kaldırıldı.

    TechCrunch’ın haberine göre Instagram ve Snapchat kullanıcıların bir kısmı tarafından fark edilen ve ırkçılık öğesi içeren bir GIF, büyük tepkiye sebebiyet verdi.

    Olayın büyümesinin ardından GIF desteği, ivedilikle bu iki sosyal medya platformundan kaldırıldı.

    Snapchat sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada programda yer alan bütün GIF’lerin 13 yaş ve üstüne uygun GIF’ler olduğunu belirtilirken, firmanın bu durum hakkında çok üzgün olduğunu ve bir daha yaşanmayacağı kesinleşene kadar GIF desteğinin kaldırıldığı belirtildi.

    Instagram sözcüsü ise durum hakkında “Bu tarz bir içeriğin Instagram’da asla bulunamayacağını, bu yüzden GIPHY desteğini sorun çözülene kadar kaldırdıklarını” ifade etti.

    Etiketler: snapchat , instagram , uygulama , gif
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri