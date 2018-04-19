Instagram'dan fotoğraf ve video nasıl indirilir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
19.04.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Instagram'dan fotoğraf ve video nasıl indirilir?

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Instagram'dan fotoğraf ve video nasıl indirilir?

Popüler sosyal medya hesaplarından birisi olan Instagram'dan fotoğraf ve video indirmek için hangi işlemler yapılmalı? İşte Instagram'dan fotoğraf ve video indirmenin yolları!

Instagram üzerinden hem fotoğraf hem de video indirebilirsiniz. Bunun için basit birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Yapacağınız bu işlemler sayesinde gönderileri indirebilirsiniz. 

İlk önce telefonunuza InstaSave uygulamasını kurun ve giriş yapın. Sonrasında uygulama üzerinden bir fotoğraf veya bir video indirmek için önce indirmek istediğiniz gönderinin URL'ini alın. Gönderi URL'ini almak içinse gönderinin sağ üst köşesinde bulunan "..." ikonundan "Paylaşım URL'sini kopyala" seçeneğine dokunmanız gerekiyor.

Instagramdan fotoğraf ve video nasıl indirilir

Son olarak tekrardan InstaSave uygulamasına dönün. Orada URL'sini kopyaladığınız gönderiyi göreceksiniz. Burada yapmanız gereken "download" butonuna dokunmak. Bu işlemler sonucu telefonunuza kurduğunuz bir uygulamayla Instagram'dan indirmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu indirebilirsiniz. 

Instagramdan fotoğraf ve video nasıl indirilir

Tarayıcı üzerinden de işlem yine aynı şekilde ilerliyor. Öncelikle indirmek istediğiniz gönderinin URL'ini kopyalayın. Ardından tarayıcınız üzerinden "downloadgram" sitesine gidin. Oradaki arama çubuğuna, kopyaladığınız URL'i yapıştırın. Karşınıza çıkan "download" seçeneğinden indirmek istediğiniz gönderiyi indirebilirsiniz. 

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