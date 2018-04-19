Instagram'dan fotoğraf ve video nasıl indirilir?
Popüler sosyal medya hesaplarından birisi olan Instagram'dan fotoğraf ve video indirmek için hangi işlemler yapılmalı? İşte Instagram'dan fotoğraf ve video indirmenin yolları!
Instagram üzerinden hem fotoğraf hem de video indirebilirsiniz. Bunun için basit birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Yapacağınız bu işlemler sayesinde gönderileri indirebilirsiniz.
İlk önce telefonunuza InstaSave uygulamasını kurun ve giriş yapın. Sonrasında uygulama üzerinden bir fotoğraf veya bir video indirmek için önce indirmek istediğiniz gönderinin URL'ini alın. Gönderi URL'ini almak içinse gönderinin sağ üst köşesinde bulunan "..." ikonundan "Paylaşım URL'sini kopyala" seçeneğine dokunmanız gerekiyor.
Son olarak tekrardan InstaSave uygulamasına dönün. Orada URL'sini kopyaladığınız gönderiyi göreceksiniz. Burada yapmanız gereken "download" butonuna dokunmak. Bu işlemler sonucu telefonunuza kurduğunuz bir uygulamayla Instagram'dan indirmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu indirebilirsiniz.
Tarayıcı üzerinden de işlem yine aynı şekilde ilerliyor. Öncelikle indirmek istediğiniz gönderinin URL'ini kopyalayın. Ardından tarayıcınız üzerinden "downloadgram" sitesine gidin. Oradaki arama çubuğuna, kopyaladığınız URL'i yapıştırın. Karşınıza çıkan "download" seçeneğinden indirmek istediğiniz gönderiyi indirebilirsiniz.
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