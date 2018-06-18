Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.06.2018 - 06:28, Son Güncelleme:

Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

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Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

Instagram'da arkadaşlarınızın paylaştığı görüntülerin ekran görüntüsünü alanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Instagram'ın kullanıcıların son sürprizi...

Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu. Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı. Zira kamuya açık paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu. Bu yeni özellik Instagram ekibince de uzun uzun tartışıldı ve nihai karara varıldı.

Instagramdan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

Instagram'da kullanıcılar ekran görüntüsü aldıklarında ilk uyarı mesajı alıyor; bildirim karşı tarafa gönderilmiyor; ancak bir kez daha ekran görüntüsü alınması halinde bildirimin yollanacağı belirtiliyordu

Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıdığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var. Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.

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