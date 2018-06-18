Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı
Instagram'da arkadaşlarınızın paylaştığı görüntülerin ekran görüntüsünü alanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Instagram'ın kullanıcıların son sürprizi...
Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu. Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı. Zira kamuya açık paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu. Bu yeni özellik Instagram ekibince de uzun uzun tartışıldı ve nihai karara varıldı.
Instagram'da kullanıcılar ekran görüntüsü aldıklarında ilk uyarı mesajı alıyor; bildirim karşı tarafa gönderilmiyor; ancak bir kez daha ekran görüntüsü alınması halinde bildirimin yollanacağı belirtiliyordu
Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıdığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var. Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.
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