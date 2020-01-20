Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:18,
Instagram çöktü mü? Instagram'a neden erişim yok?
Sosyal medya platformu Instagram, öğle saatlerinde giriş problemi ile karşı karşıya kaldı. Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı bulunan Instagram'a girenler erişim sorunu yaşadı. Yaşanan sorunla beraber çok sayıda kullanıcı, 'Instagram çöktü mü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Gözler şimdi Instagram'ın ne zaman düzeleceğinde. Konuya dair henüz net bir açıklama yok. Bu kapsamda servis sağlayıcılar ya da başka kaynaklardan açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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