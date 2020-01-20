Instagram çöktü mü? Instagram'a neden erişim yok?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Gözler şimdi Instagram'ın ne zaman düzeleceğinde. Konuya dair henüz net bir açıklama yok. Bu kapsamda servis sağlayıcılar ya da başka kaynaklardan açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.