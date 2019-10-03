İnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?
Son teknolojiyle birlikte hayatımız iyiden iyiye değişmeye başlarken, diğer yandan insanlığın yaşayışı ve ömrü de zaman içinde değişmeye başladı. Peki 1000 yıl sonrasında insanlık ne halde olacak? Nasıl görünecek?
Bilim insanları gelecekte, bilgisayarların insan beyninin işlem hızına yetişeceğini ve konuşabilen, etkileşimde bulunabilen, dinleyebilen ve hatırlayabilen yapay zekâlar üretebileceğimizi düşünüyorlar. Yapay zekâların, sahip oldukları bütün bilgileri bize karşı kullanıp kullanmayacağını ise bugünden kestirebilmek epey güç.
Ayrıca bilgisayarlar zamanla insanlardan daha fazla geliştikçe, insanlar da robotlarla daha bütünleşmiş bir hale gelebilirmiş. Bilim insanları, gelecekte vücudumuzda yüzen ve doğal yeteneklerimizi arttırabilecek olan, nanobot isimli, çok minik robotlar üretilebileceğini tahmin ediyorlar. Transhümanizm olarak adlandırılan bu alan, yeteneklerimizin, biyolojinin başarabilecekleri ile sınırlı olmadığını ve imkânların da ne kadar inanılmaz olduğunu söylüyor.
Ayrıca teknolojinin tamamen değiştirebileceği şeyler arasında insan vücudundan daha fazlası da bulunuyor.
AsapSCIENCE isimli Youtube bilim kanalında yayınlanan ilgili videoda da belirtildiği gibi; mikroskobik boyuttaki robotların oluşturduğu ‘yardımcı bulutlar’, kolayca bir araya gelerek bütün bir bina oluşturup, yine aynı kolaylıkta kendilerini sökebiliyorlarmış. AsapSCIENCE, “Sabahları siz evden çıktıktan sonra evinizin dağılıp, başka bir şeyde kullanılması için yer açıldığını düşünün” diyor.
Önümüzdeki 1.000 yıl boyunca, dünya üzerinde konuşulan dillerin sayısı ciddi bir şekilde azalacakmış ve koyu bir tene sahip olmanızı sağlayan UV ışını ile fazla sıcaklar, bazı insanlara evrimsel bir avantaj sağlayacakmış. Kısacası; eğer hayatta kalmak istiyorsak, daha uzun ve daha zayıf olmamız gerekiyor gibi.
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