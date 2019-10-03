İnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?
GeriTeknoloji İnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.10.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

İnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnsanlar asırlar sonra nasıl görünecek?

Son teknolojiyle birlikte hayatımız iyiden iyiye değişmeye başlarken, diğer yandan insanlığın yaşayışı ve ömrü de zaman içinde değişmeye başladı. Peki 1000 yıl sonrasında insanlık ne halde olacak? Nasıl görünecek?

Bilim insanları gelecekte, bilgisayarların insan beyninin işlem hızına yetişeceğini ve konuşabilen, etkileşimde bulunabilen, dinleyebilen ve hatırlayabilen yapay zekâlar üretebileceğimizi düşünüyorlar. Yapay zekâların, sahip oldukları bütün bilgileri bize karşı kullanıp kullanmayacağını ise bugünden kestirebilmek epey güç. 

Ayrıca bilgisayarlar zamanla insanlardan daha fazla geliştikçe, insanlar da robotlarla daha bütünleşmiş bir hale gelebilirmiş. Bilim insanları, gelecekte vücudumuzda yüzen ve doğal yeteneklerimizi arttırabilecek olan, nanobot isimli, çok minik robotlar üretilebileceğini tahmin ediyorlar. Transhümanizm olarak adlandırılan bu alan, yeteneklerimizin, biyolojinin başarabilecekleri ile sınırlı olmadığını ve imkânların da ne kadar inanılmaz olduğunu söylüyor.

Ayrıca teknolojinin tamamen değiştirebileceği şeyler arasında insan vücudundan daha fazlası da bulunuyor.

AsapSCIENCE isimli Youtube bilim kanalında yayınlanan ilgili videoda da belirtildiği gibi; mikroskobik boyuttaki robotların oluşturduğu ‘yardımcı bulutlar’, kolayca bir araya gelerek bütün bir bina oluşturup, yine aynı kolaylıkta kendilerini sökebiliyorlarmış. AsapSCIENCE, “Sabahları siz evden çıktıktan sonra evinizin dağılıp, başka bir şeyde kullanılması için yer açıldığını düşünün” diyor.

Önümüzdeki 1.000 yıl boyunca, dünya üzerinde konuşulan dillerin sayısı ciddi bir şekilde azalacakmış ve koyu bir tene sahip olmanızı sağlayan UV ışını ile fazla sıcaklar, bazı insanlara evrimsel bir avantaj sağlayacakmış. Kısacası; eğer hayatta kalmak istiyorsak, daha uzun ve daha zayıf olmamız gerekiyor gibi.

Nokia 2720 Flip ile nostaljiye dönüşNokia, iki ekrana sahip kapaklı telefon modeli ortaya çıkardı. Nokia 2720 Flip ismini taşıyan bu telefona yakından baktık, nostaljik telefonun günümüze uyarlanmış modelini inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?