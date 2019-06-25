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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

ininal, Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı

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ininal, Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı

Yenilenen ininal dünyası ile 3 milyonun üzerinde ininal kullanıcısı, Visa logolu kartlarıyla nakit çekebilecek.

3 milyonu aşkın kullanıcısı olan ininal, Visa iş birliği ile yepyeni bir kimlikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. İddialı bir tasarımla yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek.

Bu ortaklıkla eşzamanlı olarak, ininal kullanıcılarının merakla beklediği nakit çekim özelliği geliştirildi. Böylece, 15 binden fazla noktadan (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) temin edilebilen ininal Kart ile, ATM’lerden 7/24 nakit çekilebilecek.

ininal’ın yenilenen tasarımı ile gençlerin ilk finansal ürünü olmaya devam edececeğini belirten ininal CEO’su Ömer Suner, “Yedi yıl önce ön ödemeli kartlarla başladığımız yolculuğumuzda, bugün Visa ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz ürünün yeteneklerini geliştirirken, temel finansal servisleri herkes için daha erişilebilir kılan bir platform haline geldik. İş birliğimiz ile eşzamanlı, kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın beklediği nakit çekim özelliğimizi hayata geçirdik ve Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracını kendi BIN’imiz (üyeliğimiz) üzerinden Visa güvencesiyle sunmaya başladık. Bu yılın ilk çeyreğinde ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz. Bu iş birliğiyle birlikte, 2019 yılsonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

İnovasyonu tüm işlerinin merkezine koyarak çalıştıklarını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şunları söyledi; “Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli. Dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininal, ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda. Dolayısıyla Visa logolu ininal Kart’lar dijitalleşen ekonomiye erişim bakımından bizim için de çok değerli. Uzun soluklu bu iş birliğimiz süresince ininal Kart’ların Visa API’leri ile yeni özelliklerle donatılacağına inanıyorum.”

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