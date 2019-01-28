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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

İki günde 56 oyun geliştirdiler

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İki günde 56 oyun geliştirdiler

Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'in sonunda 56 oyun geliştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT ATOM tarafından hayata geçirilen Global Game Jam etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 oyun geliştirici katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte 48 saatte 56 oyun geliştirildi.

ODTÜ TEKNOKENT ATOM yöneticisi Emek Kepenek, AA muhabirine, yorucu ancak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Kepenek, "Bu etkinlikte amacımız gençlerle firma temsilcilerini bir araya getirmek ve onların bu sektörü tanımalarını, benimsemelerini ve kendilerini geliştirecek yolları bularak, birer oyun geliştirmelerini sağlamaktı. Amacımıza ulaştık. Bu, bizim için sevindirici bir durum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bilgisayar Mühendisi oyun geliştirici Burcu Coşkun Şengül ise bu maratonda hayal ettikleri oyunları gerçekleştirebilme imkanı bulabildiklerini söyledi. Şengül, "Hem bir şeyler öğrendik hem de tamamen bize ait yeni bir fikir ortaya çıktı." dedi.

Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi oyun geliştirici Doruk Coşkun da burada birçok farklı insan tanıdığını ve onlarla bilgi paylaşımı içerisinde olduğunu kaydetti.

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