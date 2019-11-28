IBM, SkillsBuild'i Türkiye'de hayata geçirdi
IBM, çeşitli nedenlerden dolayı kariyerine ara verip işe dönmek ya da sektör ve meslek değiştirmek isteyenlerin iş gücüne katılmalarına yardımcı olmak için geliştirilen SkillsBuild'i Türkiye'de hayata geçirdi. Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve YenidenBiz iş birliğiyle geliştirilen program, iş gücüne dahil olmak ve rekabetçi "yeni yakalı" işlerde çalışmak isteyenleri desteklemeyi amaçlıyor. Akredite dijital eğitim içeriği, kişiye özel koçluk ve pratik öğrenme deneyimi sunan SkillsBuild Programı, katılımcıları sahip oldukları donanıma ek olarak hedefe yönelik becerilerle donatmayı hedefliyor.
IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün (IBV) araştırmasına göre, yapay zeka ve akıllı otomasyon nedeniyle dünyanın en büyük 12 ekonomisindeki yaklaşık 120 milyon çalışanın, gelecek üç yıl içinde yeniden eğitilmesi ya da yeni beceriler edinmesi gerekiyor. IBM SkillsBuild, özellikle dezavantajlı kesimden gelen iş arayanların rekabetçi işler için gerekli olan teknik ve profesyonel beceriler geliştirmelerine katkı sağlayacak.
SkillsBuild, şu anda iş arayanlar için web geliştiricisi becerileri, müşteri hizmetleri temsilcisi becerileri ve dijital temel beceriler de dahil olmak üzere üç kariyer programı sunuyor. Eğitim programları, siber güvenlik, analitik ve diğer popüler becerilerle yeni teknolojileri kapsayacak şekilde genişletilecek. İş arayanlar, teknik ve profesyonel becerilerini geliştirirken bulut, yapay zeka, veri bilimi ve blockchain gibi teknolojilere ilişkin temel bilgiler de edinecek. SkillsBuild platformunda eğitimler, kişisel yetenek değerlendirmesiyle başlıyor. Öğrenciler, profesyonel beceriler de dahil olmak üzere belirli işler için role dayalı eğitimler alıyor. Eğitim programlarını tamamlayan katılımcılara dijital yetkinlik belgesi veya rozet veriliyor. Katılımcılar, IBM'den gönüllülerle veya SkillsBuild'in diğer iş ortaklarıyla birlikte, kişisel koçluk ve deneyimsel öğrenme aracılığıyla pratik bir öğrenme deneyimini de elde ediyorlar.
Doğum, yaş veya diğer herhangi bir nedenle işini bırakmak zorunda kalan kadınların yeniden iş gücüne katılmasına destek olmak için çalışan sivil toplum kuruluşu Yenidenbiz'in Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere, programla ilgili şu bilgileri verdi:
"Kadınların ekonomik büyümeye katkı sunmalarına ve iş yaşamında temsil edilmelerine çok önem veriyoruz. İş gücüne yeniden katılmak isteyen YenidenBiz adaylarını eğitmek için IBM SkillsBuild programı ile kurduğumuz iş birliğinin, kadınların yeni dijital beceriler geliştirmelerine ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz."
Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi için iş insanları ve kanaat önderleri tarafından kurulan Girişimcilik Vakfı'nın Genel Müdürü Mehru Aygül ise programla ilgili şöyle konuştu:
''Girişimcilik Vakfı olarak ana hedefimiz, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve gençlere ilham verebilmek. IBM SkillsBuild programı ile yaptığımız işbirliğinin gençlerin, bugünün iş dünyasının ihtiyacı olan becerilerle donatılması için yaptığımız çalışmaların erişim ve etkisini artıracağına inanıyoruz."
IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen, SkillsBuild programı hakkında şunları söyledi:
"Dijital ekonominin büyümesiyle birlikte, iş dünyasının yeni becerilerle donanmış istihdama yönelik ihtiyacı her geçen gün artıyor.SkillsBuild Programı, bu ihtiyacın kapatılmasına önemli bir rol oynayacak ve iş arayanların yeterliliklerini artırmalarına destek olacak. Yenidenbiz ve GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu programla, teknik ve profesyonel yeteneklerin gelişimini desteklemekten mutluluk duyuyoruz."
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