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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

IBM, SkillsBuild'i Türkiye'de hayata geçirdi

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IBM, SkillsBuild'i Türkiye'de hayata geçirdi

IBM, çeşitli nedenlerden dolayı kariyerine ara verip işe dönmek ya da sektör ve meslek değiştirmek isteyenlerin iş gücüne katılmalarına yardımcı olmak için geliştirilen SkillsBuild'i Türkiye'de hayata geçirdi. Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve YenidenBiz iş birliğiyle geliştirilen program, iş gücüne dahil olmak ve rekabetçi "yeni yakalı" işlerde çalışmak isteyenleri desteklemeyi amaçlıyor. Akredite dijital eğitim içeriği, kişiye özel koçluk ve pratik öğrenme deneyimi sunan SkillsBuild Programı, katılımcıları sahip oldukları donanıma ek olarak hedefe yönelik becerilerle donatmayı hedefliyor.

IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün (IBV) araştırmasına göre, yapay zeka ve akıllı otomasyon nedeniyle dünyanın en büyük 12 ekonomisindeki yaklaşık 120 milyon çalışanın, gelecek üç yıl içinde yeniden eğitilmesi ya da yeni beceriler edinmesi gerekiyor. IBM SkillsBuild, özellikle dezavantajlı kesimden gelen iş arayanların rekabetçi işler için gerekli olan teknik ve profesyonel beceriler geliştirmelerine katkı sağlayacak. 

SkillsBuild, şu anda iş arayanlar için web geliştiricisi becerileri, müşteri hizmetleri temsilcisi becerileri ve dijital temel beceriler de dahil olmak üzere üç kariyer programı sunuyor. Eğitim programları, siber güvenlik, analitik ve diğer popüler becerilerle yeni teknolojileri kapsayacak şekilde genişletilecek. İş arayanlar, teknik ve profesyonel becerilerini geliştirirken bulut, yapay zeka, veri bilimi ve blockchain gibi teknolojilere ilişkin temel bilgiler de edinecek. SkillsBuild platformunda eğitimler, kişisel yetenek değerlendirmesiyle başlıyor. Öğrenciler, profesyonel beceriler de dahil olmak üzere belirli işler için role dayalı eğitimler alıyor. Eğitim programlarını tamamlayan katılımcılara dijital yetkinlik belgesi veya rozet veriliyor. Katılımcılar, IBM'den gönüllülerle veya SkillsBuild'in diğer iş ortaklarıyla birlikte, kişisel koçluk ve deneyimsel öğrenme aracılığıyla pratik bir öğrenme deneyimini de elde ediyorlar. 

Doğum, yaş veya diğer herhangi bir nedenle işini bırakmak zorunda kalan kadınların yeniden iş gücüne katılmasına destek olmak için çalışan sivil toplum kuruluşu Yenidenbiz'in Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere, programla ilgili şu bilgileri verdi: 

"Kadınların ekonomik büyümeye katkı sunmalarına ve iş yaşamında temsil edilmelerine çok önem veriyoruz. İş gücüne yeniden katılmak isteyen YenidenBiz adaylarını eğitmek için IBM SkillsBuild programı ile kurduğumuz iş birliğinin, kadınların yeni dijital beceriler geliştirmelerine ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz." 

Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi için iş insanları ve kanaat önderleri tarafından kurulan Girişimcilik Vakfı'nın Genel Müdürü Mehru Aygül ise programla ilgili şöyle konuştu: 

''Girişimcilik Vakfı olarak ana hedefimiz, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve gençlere ilham verebilmek. IBM SkillsBuild programı ile yaptığımız işbirliğinin gençlerin, bugünün iş dünyasının ihtiyacı olan becerilerle donatılması için yaptığımız çalışmaların erişim ve etkisini artıracağına inanıyoruz." 

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen, SkillsBuild programı hakkında şunları söyledi: 

"Dijital ekonominin büyümesiyle birlikte, iş dünyasının yeni becerilerle donanmış istihdama yönelik ihtiyacı her geçen gün artıyor.SkillsBuild Programı, bu ihtiyacın kapatılmasına önemli bir rol oynayacak ve iş arayanların yeterliliklerini artırmalarına destek olacak. Yenidenbiz ve GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu programla, teknik ve profesyonel yeteneklerin gelişimini desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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