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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Huawei'nin patronundan Samsung'u çok kızdıracak açıklama

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Huawei'nin patronundan Samsung'u çok kızdıracak açıklama

Samsung ve Huawei arasındaki savaş tam gaz sürüyor. Son olarak her iki şirketin de yakın tarihlerde ekranı katlanabilen telefon yapması savaşı daha da alevlendirmişe benziyor. Hızını alamayan Huawei yöneticisi Richard Yu, Galaxy Fold'u hedef alan bir açıklama yaparak Samsung cephesinden şimşekleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Samsung ve Huawei'nin ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda birbirlerine diş biledikleri bir süredir biliniyor. Ancak Huawei Mobile CEO'su Yu'nun yaptığı son açıklama Samsung'un tepkisini çekecek gibi görünüyor. Yu, Galaxy Fold'un tasarımını beğenmediğinin altını çizerken, cihazın çok ağır olduğuna vurgu yaptı. Okuyucu nezdinde ise durum biraz karışık; Samsung'un telefonunu beğenenler olduğu gibi Huawei'nin telefonunu daha dikkat çekici bulanlar da yok değil.

Gelelim her iki cihaz arasındaki farklara... Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli Fold açıkken 161.3 x 146.2 x 5.4 mm ölçülerindeyken, katlı durumda ise 161.3 x 78.3 x 11 mm ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Mate X tarafında ise boyutların henüz net bir şekilde açıklanmadığını görüyoruz. Fakat incelik durumuna bakacak olursak, Mate X’in Galaxy Fold’tan her iki durumda da daha ince olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei’nin katlanabilir ekranlı modelinde aslında tek bir ekran bulunuyor. Dışa kaplanan bir yapı olduğu için katlandığında iki ekran da ayrı bir şekilde kullanılabiliyor.

Galaxy Fold’da ise birbirinden bağımsız 2 ayrı ekran mevcut. İçe katlanan bir yapı olduğu için tablet formunda kullanılan ekranlar, telefon formunda kullanılamıyor. Telefon formunda yalnızca ön yüze bakan ufak ekran kullanılabiliyor.

Mate X büyük ekranı ile fark yaratabilir

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X karşılaştırmasındaki en önemli kriter ekran boyutları diyebiliriz. Malum katlanabilir ekranlı akıllı telefonların temel prensibi zaten çift formda kullanılabilmeleri.

Galaxy Fold telefon formundayken 4.6 inçlik HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Tablet formuna geçtiğinde ise 1536 x 2153 piksel çözünürlüğünde 7 inçlik bir ekrana sahip oluyor.

Mate X ise katlı durumda 6.6 inç ve 6.1 inçlik iki kullanılabilir ekrana sahip. Tablet formuna geçtiğinde ise 2200 x 2480 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekran ortaya çıktı.

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Genel olarak bakıldığında Mate X’in büyük ekranları ile bir adım önde olduğu söylenebilir. Tabi ki çift tarafı ekran olan bir telefonun kullanımında da hayli dikkatli olmak gerekiyor. Zira bu telefonu elinizden düşürdüğünüz zaman istemediğiniz bir tablo ile karşı karşıya kalma oranınız hayli yüksek.

Kamera tarafında da tasarım farkı ön planda

Samsgun Galaxy Fold ve Huawei Mate X arasındaki tasarım farkı, her alanda kendisini öne çıkarıyor. Zira bu durum kamera kurulumuna da yansımış. Mate X’te tek bir üçlü kamera modülü yer alırken, Galaxy Fold’a 3 farklı yere konumlandırılmış 6 kamera yer alıyor.

Huawei Mate X’te 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), TOF camera özelliklerinde 3’lü kamera modülü yer alıyor.

Galaxy Fold tarafına baktığımızda ise 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) kamera modülüne 10 MP, f/2.2, PDAF, 8 MP, f/1.9, depth sensor, Cover camera: 10 MP, f/2.2 özelliklerinde diğer üç kameranın eşlik ettiğini görüyoruz.

Kamera karşılaştırması için yapılacak en iyi şey, aynı ışık ve aynı açılardan çekilmiş fotoğraflara bakmak olacaktır. Şimdi gelelim fiyata.

İki telefon da oldukça pahalı diyebiliriz. Samsung cihazı için 1980 dolarlık bir etiket belirlemişti. Huawei bunun da üzerine koyarak 2299 euro gibi ütopik bir ücret talep etti. Sonuç olarak iki model de ülkemizde 20.000 TL civarına satılacaktır. 

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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