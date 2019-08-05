Huawei P300, P400 ve P500 ortaya çıktı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni telefonlarına vermeyi düşündüğü isimler tescillendi. Şirket, ilerleyen dönemlerde Huawei P300, P400 ve P500 isminde yepyeni telefonlarıyla gelecek. Peki yeni telefonlarla ilgili başka ne biliyoruz?
Samsung ile birlikte yıl içinde en çok telefon çıkaran üreticilerden biri olan Huawei, bugüne dek P10, P20 ve P30 şeklinde telefon serisini sürdürüyordu. Ancak şirket, yeni telefon modelleri için bir sıfır daha eklemeyi uygun görecek gibi görünüyor. Şirket, İngiltere'de bulunan Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuruda yeni isimleri ortaya çıkardı. Bunlar sırayla Huawei P300, P400 ve P500.
Bu isimleri Huawei'nin kesin olarak yeni model telefonlarında kullanacağını söylemek bugünden pek mümkün değil. Ancak şirketin şimdiden böyle bir adım atması, bu yönde bir adımın Huawei'den geleceğini gösteriyor.
Huawei, daha önce de P serisi telefonlarını ortaya çıkarırken P9 ve P10 ile yola devam etmiş ardından sürpriz bir şekilde P11 yerine Huawei P20 ve P30 şeklinde yola devam etmişti. Şirketin, bu nedenle P300 serisine geçecek olması şaşırtıcı olmayacak.
Ancak Huawei'nin önceliği P300'den önce Ekim ayında duyurmayı planladığı Huawei Mate 30 serisi yeni telefonları ve şirket lansman öncesi son hazırlıklarını yapıyor.
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