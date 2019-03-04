Huawei Mate X'e rakip bu kez Apple'dan geliyor!
Son zamanların trendi katlanabilir telefonlara Apple tarafından bir yenisi daha ekleniyor. İşte konsept tasarımı ortaya çıkan cihazın görüntüleri...
Huawei ve Samsung gibi dev firmaların geçtiğimiz günlerde duyurduğu katlanabilir telefonlara karşı geride kalmak istemeyen Apple atağa geçti. Uzun bir süredir Samsung ile ekran ortaklığı bulunan teknoloji devinin Güney Koreli şirketle katlanabilir telefon hakkında görüştüğüne dair raporlar ortaya çıktı.
Apple ile Samsung arasındaki belgenin ortaya çıkmasıyla desteklenen katlanabilir telefon iddiası kullanıcıları heyecanlandırdı. Bu gelişme ile beraber cihazın konsept tasarımını yayınlayan LetsGoDigital, katlanabilir iPad'ın muhtemel tasarımını konusunda fikir ortaya attı. Geçtiğimiz haftalarda konuşulanlara göre Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisini Apple'a satmayacağı söylense de ortaya çıkan rapor bunu yalanlar nitelikte.
Dev firmalarının yoğun rekabet içinde olduğu bu dönemde katlanabilir telefonlar büyük önem sarf ediyor. Apple'ın da Huawei ve Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyeceğine kesin gözle bakılırsa ABD'li şirketin katlanabilir ekrana sahip telefon üretmesi muhtemel gözüküyor.
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