Huawei, İstanbul'da yeni mağaza mı açıyor?
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin LinkediN üzerinden verdiği iş ilanı dikkat çekti. İstanbul için açılan ilanda 'Mağaza Yöneticisi' aranıyor olması, şirketin İstanbul'da yeni bir mağaza kuracağı şeklinde yorumlandı.
Telefon satışları her geçen gün artan Çinli teknoloji devi Huawei, bu kez İstanbul için verdiği yeni bir iş ilanıyla gündemde. Store Manager yani Mağaza Yöneticisi konumunda eleman arayan şirketin bu ilanı, Çinli şirketin İstanbul'a yeni bir mağaza açacağı iddialarına yol açtı. Henüz Huawei tarafından bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmasa da, şirket bu ilanıyla birlikte ilerleyen günlerde sürpriz yapacakmış görünüyor.
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