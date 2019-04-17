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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
17.04.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Huawei 5G ile 'bulut sistemleri'nde liderlik hedefliyor

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Huawei 5G ile 'bulut sistemleri'nde liderlik hedefliyor

Huawei Üst Yöneticisi Ken Hu, "Yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlarımızla bulut sistemleri pazarında yarışa liderlik edeceğimizden eminiz." dedi.

Çin'in önde gelen telekomünikasyon firması Huawei'nin "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla düzenlediği teknoloji zirvesi, Shenzhen'de başladı. Zirvede, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara yeni iletişim teknolojileri tanıtılıyor.

Hu, burada yaptığı konuşmada, Huawei'nin gelecek dönemdeki çalışmalarının ağırlıklı olarak yapay zeka ve 5G teknolojilerine yönelik olacağını söyledi.

5G'nin sadece 4G'den daha hızlı bir servis demek olmadığını belirten Hu, bu teknolojinin yapay zekayla birleşerek tamamen farklı bir deneyim kazandıracağına ve dünyayı değiştirebileceğine inandığını bildirdi.

Hu, yapay zekanın endüstriyel sektörde hızla kabul görmesinin bulut bilişimin gücünü artırdığına dikkati çekerek, bulut sistemlerindeki rekabetin aslında bu sistemleri destekleyen yapay zeka sistemleri rekabeti olduğuna inandığını dile getirdi. Ken Hu, "Yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlarımızla bulut sistemleri pazarında yarışa liderlik edeceğimizden eminiz." diye konuştu.

"Herkes için teknoloji"

Akıllı cihazların artık hayatın bir parçası olduğunu ve 5G'nin beklenenden çok daha hızlı şekilde geldiğini vurgulayan Hu, Huawei'nin tahminlerine göre, 2025 yılına kadar dünyada 2,8 milyar 5G kullanıcısı olmasının beklendiğini ve şirketin de bu kullanıcıları desteklemek için basit, güçlü ve akıllı sistemler kullanacağını ifade etti.

Hu, yapay zeka ve 5G teknolojileri sayesinde insanların makinelerle olan iletişiminin artık akıl okuma düzeyinde gerçekleşeceğine işaret ederek, "zero search" yani hiçbir aramaya ihtiyaç duyulmadan artık bilgisayarların, kullanıcıların isteklerini tahmin etmeye başlayacağı bir döneme girileceğini belirtti.

Dünya nüfusunun hala yaklaşık yüzde 50'sinin teknolojinin temel avantajlarından dahi yararlanamadığına dikkati çeken Hu, gelecek 5 yılda bu temel avantajlardan yoksun 500 milyon kişinin de dijital dönüşümden yararlanmasını istediklerini, bunun için "Tech4all" (herkes için teknoloji) isimli bir program başlattıklarını söyledi.

"Akademik araştırmalar için her yıl 300 milyon dolar harcıyoruz"

Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı William Xu da Huawei'nin "İnovasyon 2.0" dönemine girdiğini ifade etti.

İnovasyon 2.0'ı "tüm vizyon odaklı teorik atılımların ve yeni dijital buluşların gerçekleştiği dönem" olarak nitelendiren Xu, "Yakın zamanda başlattığımız Stratejik Araştırma Enstitüsü programı, önümüzdeki 5 yıl boyunca en ileri teknolojilere yönelik araştırmalarla ilgilenecek." dedi.

Temel bilim ve teknolojilerdeki akademik araştırmaları finanse etmek için her yıl 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktaran Xu, bu araştırmaların Huawei'nin teknolojilerine yenilik getirirken, teknik mimariyi ve ürün mimarisini yeniden tanımlayacağını, sektörün gelişme hızına liderlik edeceğini, yeni bir endüstri yönü de belirleyerek bunu geliştirme konusunda sektöre öncülük edeceğini dile getirdi.

Xu, Çin hükümetiyle yapılan ortak sinyalizasyon çalışmaları sayesinde Shenzhen'de trafiğin yüzde 17 azaltıldığına işaret ederek, daha fazla bağlı cihazla sistemleri daha kullanışlı hale getirmeyi ve kullanıcıların ne istediğini bilen altyapıları inşa etmeyi istediklerini kaydetti.

"Yapay zeka çalışmalarıyla dünyaya yeni bir güç katacağız"

Huawei Bilişim Teknolojileri Yatırım Birimi Yönetim Kurulu Başkanı David Wang da bilgi işlem ve bulut teknolojisi gücünün, akıllı dünyanın temel altyapısını oluşturacağını belirterek, yapay zeka alanındaki çalışmalarla dünyaya yeni bir güç sağlayacaklarını bildirdi.

Bilişimin gücünü daha erişilebilir ve daha uygun hale getirmek için bilgi işlem mimarisini yeniden tanımlayacaklarını vurgulayan Wang, yapay zekayı yaygınlaştırmak için teknolojideki tüm yenilikleri takip ettiklerini söyledi.

Wang, Huawei'nin Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapacağını ve uzun vadede bu alanda liderliğini sürdüreceğini dile getirerek, "Sınırları zorlamaya devam edeceğiz ve sonuçta tüm ekosistemimizle birlikte tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya inşa edeceğiz." dedi.

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