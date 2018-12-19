Hometech’ten 3 yeni bilgisayar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
19.12.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Hometech’ten 3 yeni bilgisayar

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Hometech’ten 3 yeni bilgisayar

Hometech, Microsoft Türkiye ve Intel’in katıldığı basın toplantısı ile üç yeni bilgisayar modelini tanıttı.

Şirketin yeni modelleri Alfa 130P ve Alfa 150P’nin yanı sıra hepsi bir arada (all-in-one) bilgisayarı Alfa 1100 ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Hometech CEO’su Emir Aral, şirketin kurulduğu 2014 yılından beri kararlılıkla büyüdüğünü belirtti. Emir Aral, “Teknolojiyi, ulaşılabilir fiyatlarla son kullanıcıya sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 

Intel Pentium işlemcili Alfa 130P ve Alfa 150P, Hometech’in ürün gamında yeni bir başlangıç. Markanın Pentium destekli ilk ürünleri olan Alfa 130P ve Alfa 150P, metal kasalı ince tasarımıyla geliyor. Windows 10 ile gelen iki modeli birbirinden ayıran tek özellik ekran boyutları. Alfa 130P ve Alfa 150P ile birlikte piyasaya sunulan yeni hepsi bir arada modeli Alfa 1100'de de Windows 10 işletim sistemi yer alıyor.

Alfa 130P

Intel Pentium N4200

13.3” 1920x1080px FHD IPS Ekran

4GB RAM

64GB Dahili Hafıza

MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)

M2 SATA SSD Desteği

WiFi 802.11b/g/n

2MP Ön Kamera

Bluetooth 4.0

2 x USB 3.0, Mini HDMI, MicroSD,

3.5mm Kulaklık Soketi

Windows 10 İşletim Sistemi

4500mAh 7.6v Pil

Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon

Boyutlar: 316.x214.8x16.8mm

Alfa 150P

Intel Pentium N4200 İşlemci

15.6” 1920x1080px FHD IPS Ekran

4GB RAM

64GB Dahili Hafıza

MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)

M2 SATA SSD Desteği

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

2MP Ön Kamera

2x USB 3.0, Mini HDMI, 3.5mm Kulaklık,

7.6v 4500mAh Li-Ion şarj edilebilir pil

Windows 10 İşletim Sistemi

Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon

Boyutlar: 374.6x242.9x17.9mm

Alfa 1100

Intel Celeron N3350 İşlemci

23.8” 1920x1080px FHD IPS Ekran

3GB RAM

32GB Dahili Hafıza

MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)

SATA II 2.5” HDD Desteği

WiFi 802.11b/g/n - RJ45

Bluetooth 4.0

3x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, MicroSD,

3.5mm Kulaklık ve Mikrofon soketleri

Windows 10 İşletim Sistemi

Dahili Hoparlör

Boyutlar: 541.6x322.1x6.9x33.3mm



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