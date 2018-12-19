Hometech’ten 3 yeni bilgisayar
Hometech, Microsoft Türkiye ve Intel’in katıldığı basın toplantısı ile üç yeni bilgisayar modelini tanıttı.
Şirketin yeni modelleri Alfa 130P ve Alfa 150P’nin yanı sıra hepsi bir arada (all-in-one) bilgisayarı Alfa 1100 ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Hometech CEO’su Emir Aral, şirketin kurulduğu 2014 yılından beri kararlılıkla büyüdüğünü belirtti. Emir Aral, “Teknolojiyi, ulaşılabilir fiyatlarla son kullanıcıya sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
Intel Pentium işlemcili Alfa 130P ve Alfa 150P, Hometech’in ürün gamında yeni bir başlangıç. Markanın Pentium destekli ilk ürünleri olan Alfa 130P ve Alfa 150P, metal kasalı ince tasarımıyla geliyor. Windows 10 ile gelen iki modeli birbirinden ayıran tek özellik ekran boyutları. Alfa 130P ve Alfa 150P ile birlikte piyasaya sunulan yeni hepsi bir arada modeli Alfa 1100'de de Windows 10 işletim sistemi yer alıyor.
Alfa 130P
Intel Pentium N4200
13.3” 1920x1080px FHD IPS Ekran
4GB RAM
64GB Dahili Hafıza
MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)
M2 SATA SSD Desteği
WiFi 802.11b/g/n
2MP Ön Kamera
Bluetooth 4.0
2 x USB 3.0, Mini HDMI, MicroSD,
3.5mm Kulaklık Soketi
Windows 10 İşletim Sistemi
4500mAh 7.6v Pil
Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon
Boyutlar: 316.x214.8x16.8mm
Alfa 150P
Intel Pentium N4200 İşlemci
15.6” 1920x1080px FHD IPS Ekran
4GB RAM
64GB Dahili Hafıza
MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)
M2 SATA SSD Desteği
WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
2MP Ön Kamera
2x USB 3.0, Mini HDMI, 3.5mm Kulaklık,
7.6v 4500mAh Li-Ion şarj edilebilir pil
Windows 10 İşletim Sistemi
Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon
Boyutlar: 374.6x242.9x17.9mm
Alfa 1100
Intel Celeron N3350 İşlemci
23.8” 1920x1080px FHD IPS Ekran
3GB RAM
32GB Dahili Hafıza
MicroSD Kart Desteği (64GB’a kadar)
SATA II 2.5” HDD Desteği
WiFi 802.11b/g/n - RJ45
Bluetooth 4.0
3x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, MicroSD,
3.5mm Kulaklık ve Mikrofon soketleri
Windows 10 İşletim Sistemi
Dahili Hoparlör
Boyutlar: 541.6x322.1x6.9x33.3mm
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