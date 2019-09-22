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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Hindistan'ın Ay modülünün çalışma kapasitesi sona erdi

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Hindistan'ın Ay modülünün çalışma kapasitesi sona erdi

Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi dün sona erdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı Kailasavadivoo Sivan yaptığı açıklamada, modülün çalışma süresinin bugün dolacağını belirterek, "Modülle henüz iletişim kuramadık." dedi.

ISRO'dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise Ay gecesinin başlamasının Vikram modülüyle iletişim kurma ihtimalini ortadan kaldırdığı bilgisini paylaştı.

Yetkili, 14 gün süren Ay gecesinde, yüzeydeki sıcaklığın eksi 180 dereceye kadar düşebildiğini kaydederek, modülün bu sıcaklığa göre tasarlanmadığını, Ay gecesinin ardından Vikram'daki elektronik aksamın çalışmasının ise olanaksız olduğunu söyledi.

Bangalore'daki Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Nirupam Roy yaptığı açıklamada, "Biz şu durumda, ISRO'nun modülle iletişim kurma umudunun olmadığını söyleyebiliriz, Vikram'ın görev ömrü sona erdi." ifadelerini kullandı.

7 Eylül'de sinyal irtibatı kesilmişti

Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi dün sona erdi.

Kendi etrafında dönüşünü 28 günde tamamlayan Ay'da bir gece, 14 dünya gününe eşit bulunuyor. Bu süre boyunca sıcaklık eksi 190 dereceye kadar düşebiliyor.

Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 7 Eylül'de inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.

ISRO Başkanı Sivan, 8 Eylül'de sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Vikram, 2 Eylül'de Chandrayaan-2'den ayrılmıştı

İçinde "Pragyan" adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.

ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu.

Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu.

Hindistan Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti. 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

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