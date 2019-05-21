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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.05.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

Hiçbir ‘’stalker’’ masum değildir!

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Hiçbir ‘’stalker’’ masum değildir!

Sosyal medyayla birlikte hayatımıza giren ‘’stalking’’ ya da daha sık kullanılan tabirle ‘’stalk’lamak’’, günümüzde global bir sosyal medya refleksine dönüşmüş durumda. Bir kişiyi haberi olmadan gizlice takip etmek, özel hayatı hakkında bilgi edinmek anlamlarına gelen bu eylemin meşruluğu ve ahlaki boyutu son dönemde sıkça tartışılır oldu. Peki, ‘’stalking’’ masum bir merak giderme eylemi midir, yoksa sosyal bir taciz midir, gelin birlikte değerlendirelim...

En aktif stalker’lar kimler?

Araştırmalara göre en fazla stalking, evliliği ya da ilişkisi yeni biten eski eşler ya da sevgililer tarafından yapılıyor. Bu durum, beraberliğin bittiğini kabul edemeyen kişinin, ayrıldığı kişi üzerinde baskı kurmak istemesinden kaynaklanıyor. Ama arkadaş, tanıdık, komşu tarafından da stalking’e uğramak, iş ilişkileri bağlamında tanıdığı bir kişi tarafından stalking’e uğramak ya da hiç tanımadığı bir kişinin takip ve tacizine maruz kalmak da ne yazık ki günümüzde sıkça yaşanan durumlardan.

Tipik stalker davranışları nelerdi?

İstenmediği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen; sürekli aramak, e-posta, mesaj, mektup veya hediye göndermek, online mecralarda sürekli gözetlemek, sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yazmak, beğeni bırakmak, direkt mesajlarla ulaşmaya çalışmak... Hepsi bir stalker’ın tipik davranışları arasındadır.

Taciz noktasına ulaştığında sessiz kalmayın!

Eğer istemediğiniz halde, hatta engellediğiniz ve şikayet ettiğiniz halde bir kişi size farklı yollarla ulaşmaya çalışıyorsa, örneğin fake bir sosyal medya hesabı oluşturup bu hesap üzerinden sizi takip ediyor ve iletişim kurmaya çalışıyorsa, olay çoktan taciz boyutuna gelmiş demektir. Bu noktada asla sessiz kalmayın ve yasalarla güvence altına alınan haklarınız olduğunu unutmayın! Öncelikle bir avukata veya polise başvurarak yardım talep edin. Takip ve taciz eden kişinin davranışlarından asla sorumlu olmadığınızı, stalking’e ve tacize uğramanızın sizin suçunuz olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Sesinizi çıkarmaya başladığınızda, yalnız olmadığınızı mutlaka göreceksiniz.

Nasıl önlemler alabilirsiniz?

1- Twitter - Facebook - Instagram gibi sosyal medya mecralarında, biografi kısmına diğer ağlardaki kullanıcı bilgilerinizi yazmayın, hesaplarınızı birbirine entegre etmeyin ve tüm hesaplarınızı kilitli kullanın.

2- Swarm gibi konum bildirimi yapılan uygulamalar kullanıyorsanız, gizlilik ayarlarından "halka açık olan, belli bir mekanda check-in yapmış kişiler listesinde beni de göster" seçeneğindeki tiki mutlaka kaldırın.

3- Rehber aramalarında, telefon numaranızın bulunabilirliğine izin vermeyin.

4- Whatsapp ayarlarınızı güncelleyin, profil fotoğrafınızı sadece listenize eklediğiniz kişilerin görebilmesine izin verin.

5- Sosyal medya hesaplarınızın kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini kimseyle, ne gerekçeyle olursa olsun paylaşmayın.

Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc

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