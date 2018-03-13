"Hibrit, dizel araçların kısa vadede alternatifi"

Okutur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dizel yakıtta kanser uyarısı ile birçok Avrupa kentinde dizel araçların yasaklandığını, ilerleyen dönemde bu yasağın giderek genişleyeceğini düşündüğünü söyledi.



Her yıl binlerce insanın dizel araçların egzozundan çıkan kimyasallar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Okutur, "Avrupa şehirlerinde büyük bir hızla dizel araçlar yasaklanıyor. Böyle olunca da uzun vadede tamamen elektrikli araçlar çözüm ama bunun için ciddi bir altyapı gerekiyor. Kısa dönemde en akılcı çözüm hibrit araçlar öne çıkıyor." diye konuştu.



Lexus'un hibrit araçlar konusunda 20 yıllık bir tecrübesi bulunduğunu ifade eden Okutur, hem benzinli motor hem de elektrikli motorlarının bulunduğunu, böylece hem çevreci hem de ekonomik sürüşün sağlanmış olduğunu kaydetti.



Okutur, Lexus'un bütün modellerinin hibrit seçeneğinin bulunduğunu da vurguladı.



Türk halkı hibrite alışıyor



Türkiye'deki tüketicilerin hibrit araçlar konusunda ne düşündüğüne yönelik bir anket yaptıklarını belirten Okutur, "İki yıl önce 'Hibrit otomobil alır mısınız?' diye yaptığımız ankette Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 2'si evet diyordu, bugün yüzde 15'i evet diyor. Bu, çok büyük bir hız. İki yıl içinde insanların fikrinin bu kadar değişmesi, bu teknolojiye ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor." dedi.



İnsanların hibrit araçlar konusunda bilgi eksiği olduğunu, şarj konularında endişeleri bulunduğunu dile getiren Okutur, Lexus'un da aralarında olduğu bazı hibrit otomobillerin dışarıda şarj edilmediğini, aracın kendi kendine, yolda giderken, fren yaparken bile şarj olduğunu söyledi.



Okutur, Lexus'un Avrupa'daki satışlarının yüzde 94'ünün hibrit olduğunu belirtti.



Yeni bir markada müşterilerin "servis ve ikinci el satışları" konusunda endişe duyduğunu kaydeden Okutur, Lexus'un Türkiye'ye yayılmış 60'a yakın noktada servis ağı bulunduğunu, Toyota servislerinin Lexus bakımı yapma konusunda yetkili olduklarını, ikinci el konusunda da alım garantisi verdiklerini söyledi.

Okutur, "Piyasadaki araçların değer kaybına yakın bir değer kaybı hesaplayarak geri almayı taahhüt ediyoruz. Bir örnek vermek gerekirse 2 yıl önce bir müşterimiz bizden araç almıştı, aldığı tarihte 299 bin lira ödemiş, o günkü avro karşılığı. Geçen hafta aracını geri aldık, 296 bin lira ödedik." diye konuştu.

Türkiye'de 8 modelin satışta bulunduğunu da belirten Selim Okutur, bu sene hibrit motora sahip LS 500 ve 3 sıralı RX versiyonun da satışa sunulacağını dile getirdi.



Türkiye'de lüks araç satışı



Türkiye'de yılda ortalama 1 milyon araç satıldığını, bunun ortalama 100 bininin lüks segment diye nitelendirilen araçlardan oluştuğunu anlatan Okutur, şöyle konuştu:



"Fakat Türkiye'de son yıllardaki vergi düzenlemelerinden dolayı maalesef küçük motorluya büyük dönüş var. Buna da gerçek lüks demiyoruz. Yani erişilebilir, o özlemi duyan insanlar için çözüm oluyor ama gerçek lüks dediğimiz araçlar hakikaten performansı da olan araçlar. Lüks araçlar için şu anda oldukça yüksek vergiler var. Fakat 2016'nın sonunda hükümetimizin bir düzenlemesi oldu. Hibrit araçlarda bir alt kademeden vergilendirme sağlanıyor. Çünkü hibrit araçların motorları daha yüksek hacimli oluyor. Motorlar da bizim tabirimizle part time çalışıyor, ara sıra çalışıyor. Dolayısıyla bir alt motor hacmine göre değerlendiriliyor. Bu da hibrit araçların satışının artmasına büyük katkı sağlıyor."



Renk tercihi



Tüketicilerin değişik renklerde otomobil satın almak istediklerini fakat "ikinci elde satarken zorlanırım" endişeleri bulunduğunu kaydeden Okutur, "Mesela çok güzel bir kırmızıyı ikinci elde satışı zor diye almaktan çekiniyorlar." diye konuştu.



Hibrit kullanan kadınların bu araçlardan vazgeçemediğini de ifade eden Okutur, "Düz vitesten otomatiğe geçenler tekrar düz vites kullanmak istemiyorlar ya, hibrit kullananlar da tekrar konvansiyonel araç kullanmak istemiyor. Özellikle bayan müşterilerimiz bir bakıma hibrit konusunda elçilik yapıyor." dedi.