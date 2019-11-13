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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.11.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Hava sıcaklığı yükseliyor, kasırgalar artıyor

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Hava sıcaklığı yükseliyor, kasırgalar artıyor

Kasırgaların görülme sıklığındaki artışa ağırlıklı olarak artan hava sıcaklığı neden oluyor.

Bilim insanları, günümüzde en fazla zarara neden olan doğal afetlerden kasırgaların oluşma sıklığının, bir asır öncesine göre üç kattan daha fazla arttığını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "PNAS" dergisinde yayımlanan çalışmada, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, kasırgaların yol açtığı yıkımı hesaplamak için yeni bir yöntem kullandı.

Araştırmacılar, "net" olarak tanımladıkları kasırga sıklığındaki artışı, ABD'nin güney ve doğu kıyısında 1900-2018 yılları arasında meydana gelen 240'tan fazla kasırgayı değerlendirmeye alarak tespit etti.

Araştırmacılar, kasırga sıklığının 100 yıl öncesine göre yüzde 330 arttığı bulgusunu elde ederek bunun, ağırlıklı olarak artan hava sıcaklığının sonucu olduğuna işaret etti.

Irma örneği

Araştırmacılar ayrıca söz konusu zaman aralığında yaşanan 240'tan fazla kasırgada tamamen tahrip olan arazi miktarını hesap etti.

Çalışmada, 2017'de ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma kasırgasını örnekleyen araştırmacılar, Irma'nın karaya çıktığı bölge civarında, yaklaşık 1,1 milyon kişinin yaşadığı 10 bin kilometrekarelik alanı değerlendirdi.

Bu dönemde kişi başına servetin 194 bin dolar olduğu tahmininde bulunan araştırmacılar, örnek bölgedeki toplam servetin 215 milyar dolar civarında olduğu sonucuna vardı.

Kasırganın yaklaşık 50 milyar dolar zarara yol açtığı, bu rakamın bölge refahının yüzde 23'üne tekabül ettiği belirtilen çalışmada, bu hesapla kasırganın, 10 bin kilometrekarenin 2 bin 300 kilometrekaresini tamamen harap ettiğine dikkat çekildi.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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