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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
11.07.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Hareketi kolaylaştıran 'süper giysi'

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Hareketi kolaylaştıran 'süper giysi'

Dünya nüfusu giderek yaşlandığı için hareket etme sorunu olan insanların sayısı da artıyor. Peki bu sorunu aşmaya yardımcı olacak bir giysi üretilebilir mi?

Ancak vücuda takılabilir elektronik ürünler bu tür rahatlıkların yanı sıra başka toplumsal sorunların çözümüne de yardımcı olabilir.

Birleşmiş Milletler'e göre, giderek yaşlanan nüfus, 21. yüzyılın en önemli sosyal dönüşümlerinden biri haline gelecek. 60 yaş ve üstünde olan insan sayısının 2050'de iki katına çıkması bekleniyor.

Bunun getireceği en önemli sorunlardan biri hareket sorunu. İnsan yaşlandıkça hareket etmesi de zorlaşır. Bu durum yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu gibi, ofiste, kamu alanlarında ve evde de bazı sıkıntılara yol açar.

Giyilebilir yeni teknoloji ürünleri bu sorunları aşmada rol oynayabilir. Seismic adlı firmanın geliştirdiği rahat ve hafif 'süper giysi' bunu kullanan kişinin kaslarına güç katıyor.

Bu giysinin minik motorları ile işleyen 'elektrikli kaslar' insan kaslarını taklit edecek şekilde kasılıp gevşiyor. Bunlar eklem yerlerindeki giysilere iliştiriliyor. İliştirmede kullanılan bağlantılar tendon işlevi görüyor.

Hareketi kolaylaştıran süper giysi

Bu giysi ayrıca vücudun hareketlerini izleyen sensörler ve bilgisayar bağlantısı da içeriyor. Bilgisayar programı, giysideki elektronik kaslara harekete geçme talimatı veriyor. Motor, pil, kontrol paneli gibi fiziki parçalar ise altıgen kapsüllerle rahatlığı bozmayacak şekilde vücudun başka bölümlerine yerleştiriliyor.

Seismic'in CEO'su Rich Mahoney, "Hareket sorunu olan insanlara yardımcı olabilecek ürün olarak bugün sadece yürüteç ve baston var" diyor. (Tekerlekli sandalye de bu araçlardan biri, ama 'elektrikli kaslar' esas olarak ağır hareket sorunu olmayanlara yönelik.) "Diğer seçenek ise aktivitelerinizi sınırlayıp evde oturmak: birçok insan da baston ve yürüteç kullanmak istemediği için bu yolu seçiyor."

Bu nedenle, bu giyilebilir teknoloji ürününde rahatlık kadar estetiğe de önem verilmiş olduğundan dışarıdan fark edilmesi oldukça zor.

Bu ilk elektronik giysi ürününün bu yıl sonlarında ABD, İngiltere ve Japonya'da piyasada sürülmesi bekleniyor.

Hareketi kolaylaştıran süper giysi

Bu giysi, Londra'daki Victoria & Albert müzesindeki The Future Starts Here (Gelecek Burada Başlıyor) adlı sergide yer verilen 100'ü aşkın ürün arasında yer alıyor.

İnsan yaşlandıkça kas gücü azalıyor. 60 yaşından sonra yaşa bağlı kas kaybı giderek artıyor. Bu yaşta kas kaybı yılda yüzde 0,5 iken 70 yaşından sonra yüzde 2'ye, 80 yaşında ise yüzde 4'e tırmanıyor.

Giyilebilir elektronik cihazların yardım alanı sadece yaşlı nüfusla da sınırlı değil. İnme sonucu felç olanlar ve kas rahatsızlığı olan çocuklar için benzer ürünler geliştirmek üzere araştırmalar yapılıyor. Ayrıca depolarda ve inşaat alanlarında çalışanlar açısından da iş güvenliği amaçlı kullanım söz konusu olabilir.

Ürünün tasarımcısı Yves Behar, bu teknolojinin insanların günlük yaşantısını geliştirecek şekilde kullanılmasına özen gösterdiğini belirtiyor.

Behar'a göre, giyilebilir teknoloji bugün hala emekleme aşamasında. Güneşin mor ötesi ışınlarına ne kadar maruz kaldığınızı ölçen tırnak büyüklüğündeki pilsiz cihazlar on yıl önce hayal bile edilemezdi belki. "On yıl sonra teknoloji ürünleri giderek küçülmüş ve daha az gözle görünür olacak" diyor Behar.

Önümüzdeki yıllarda, giyilebilir teknoloji ürünlerinin hangi yönde ilerleyeceğini kestirmesi zor. Kesin olan şu ki, teknolojik gelişmeler giderek daha yaygın alanlara ve dünya çapındaki sorunların çözümünde uygulanacağı için, teknoloji herkese hizmet eder hale gelecek.

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