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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Sibel Deniz / İstanbul, (DHA)
05.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Güneş Sistemi'nin en dış çemberinde yeni bir cisim keşfedildi

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Güneş Sistemi'nin en dış çemberinde yeni bir cisim keşfedildi

Güneş sisteminde dokuzuncu gezegen arayışları sırasında, Plüton’un da ötesinde, yörüngede dönen uzak bir cüce gezegenin varlığı ortaya çıktı.

Bilim insanlarına göre, yeni keşfedilen bu cisim, yörüngesi daha da uzakta yer alan dokuzuncu bir güneş sistemi gezegeninin varlığına işaret ediyor olabilir. "The Goblin" lakaplı, "2015 TG387" adı verilen yeni cisim, Güneş’ten 80 astronomik birim (AU) uzaklıkta yer alıyor. "1 AU" güneş ve dünya arasındaki ortalama mesafeyi temsil ediyor ve kıyaslama yapılırsa Plüton güneşten 34 AU uzaklıkta bulunuyor.

Cisim, Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Scott Sheppard, Northern Arizona Üniversitesi’nden Chad Trujillo ve Hawaii Üniversitesi’nden David Tholen tarafından keşfedildi.

Sky At Night'ın haberine göre, cisim o kadar uzakta ki, yörüngesi oval ya da ince uzun olsa bile asla Güneş’e 65 AU’dan fazla yaklaşmıyor.

Tholen konuya ilişkin olarak, "2015 TG387 gibi binlerce cüce gezegenin Güneş Sistemi'nin uçlarında var olduğuna inanıyoruz; ancak, bu cüce gezegenlerin uzaklıkları onları bulmayı çok zorlaştırıyor. Şu anda 2015 TG387’yi sadece güneşe en yakın olduğu sırada saptayabildik. 40 bin yıllık yörüngesinin yaklaşık yüzde 99'u için görmesi çok zor olurdu" diyor.

Cisim, Güneş Sisteminin uçlarında gizlenmiş olduğu varsayılan dokuzuncu gezegen olarak kabul edilen Gezegen X aramaları sırasında keşfedildi.

Sheppard konuyla ilgili, "Bu gibi uzak cisimler bizi Gezegen X’e yönlendiren ekmek kırıntıları gibi. Ne kadar çok bunlardan bulursak, o kadar iyi Güneş Sistemimizi anlayabiliriz ve yörüngesini şekillendirdiğini düşündüğümüz bu olası gezegen. Güneş sisteminin evrilmesine ilişkin olan bilgimizi tekrar tanımlayacak türde bir buluş olurdu" diyor.

2015 TG387 ilk olarak Ekim 2015’te gözlemlendi ve yörüngesinin saptanması için, bunu izleyen gözlemler 2015, 2016, 2017 ve 2018’de yapıldı. Bu cüce gezegenin çapının 300 kilometre olduğu düşünülüyor, bu da onu göreceli olarak küçük bir cüce gezegen yapıyor.

Ekip tarafından yürütülen bilgisayar simülasyonları farklı varsayımsal Gezegen X’in, 2015 TG387’nin yörüngesi üzerinde yörünge çiziyor olma ihtimalinin etkisini açığa çıkardı. Simülasyonların çoğu, 2015 TG387’nin yörüngesinin Güneş Sistemi'nin yaşı düşünüldüğünde sabit olduğunu ve bu cüce gezegenin yörüngesi Gezegen X’in yerçekimi tarafından şekillendirildiğini gösterdi.

Ekibe göre, bu şekillendirme, Güneş Sistemindeki birçok uzak cismin neden benzer yörüngeleri olduğunu açıklayabilir. Trujillo bu araştırmanın sonucuna ilişkin, "Bu sonucu gerçekten enteresan kılan şey, Gezegen X, 2015 TG387'yi diğer tüm aşırı uzak Güneş Sistemi cisimleriyle aynı şekilde etkiliyor gibi görünüyor. Bu simülasyonlar Güneş Sisteminde bir başka devasa Gezegen olduğunu kanıtlamaz, fakat bunlar oralarda bir yerlerde büyük bir şeyin olabileceğine işaret ediyor" dedi.

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