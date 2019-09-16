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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.09.2019 - 06:14, Son Güncelleme:

Güneş Enerjisi'yle çalışan yol hayal kırıklığı yarattı

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Güneş Enerjisi'yle çalışan yol hayal kırıklığı yarattı

Geleceğin enerjisi olarak görülen ve kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Güneş enerjisi, yakın zaman içinde Fransa'da pilot bölge olarak seçilen bir yolda kullanılmaya başlandı. Amaç ise yaratılan enerji ile sokak lambalarına güç vermekti. Ancak bu teknolojik yol hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.

2016 yılının Aralık ayında, deneme yolu açıldığında; Fransa Çevre Bakanı, bunun “eşi görülmemiş bir şey” olduğunu söylemişti. Fransız yetkililer, fotovoltaik levhalardan meydana gelen bu yolun, yerel bir kasaba olan Tourouvre’daki sokak ışıkları için elektrik üreteceğini söylemişlerdi.

Fakat üç yıldan kısa bir sonra; Global Construction Review sitesinde yayınlanan bir rapor, Fransa’nın yol hayalinin sona ermiş olabileceğini söylüyor. Yolda çatlaklar oluşmuş ve 2018 yılında, aşınma sebebiyle yolun bir kısmının yıkılması gerekmiş.

Yol, zirveye ulaştığı zaman bile; beklenen enerjinin yalnızca yarısını üretiyormuş çünkü mühendisler, yola düşen çürümüş yaprakları hesaba katmamışlar.

2016 yılında, Wattway adı verilen dünyanın ilk güneş paneli yolu açıldığında herkes mutlu ve umutluydu. Fransa, 1 kilometre yol için 5.2 milyon dolar harcamış ve 3.000 metrekare güneş paneli döşemişti. Yapı, dünyadaki en büyük güneş yolu olmasıyla övgü görmüştü.

Basın, geleceğin yolu olduğu düşünülen bu yolda dolaşmak için toplanmıştı. Fransa enerji bakanı, gelecek beş yıl içinde her bin kilometrede bir, bir kilometrelik güneş levhası yolu istediğini söylemişti.

Açılış günündeki gri bulutlara rağmen Fransa, güneş taşımacılığında dünyaya önderlik ediyordu.

Fakat deyim yerindeyse; fren hiç bırakılmadı ve tekerlekler dönmeye hiç başlamadı.

Güneş Enerjisiyle çalışan yol hayal kırıklığı yarattı


Fransa’nın Normandiya bölgesi, güneş ışığını en fazla alan yer olmadığı için; bölgede bir güneş paneli deneyi başlatmak, cesur bir hareketti. Normandiya’da yer alan Caen şehri, bir yılda sadece 44 gün kuvvetli güneş ışığına maruz kalıyordu. Söylentilere göre gök gürültülü fırtınalar da yoldaki güneş panellerinin kırılmasına sebep olmuştu.

Deney yolunun, bir yılda yaklaşık 150.000 kWh üretmesi hedefleniyordu. Bu miktar, her gün 5.000 kişiye kadar ışık sağlamak için yeterliydi. Fakat 2018 yılında hemen hemen 80.000 üretilmiş; 2019 yılının Temmuz ayı itibariyle ise bu rakam 40.000’den düşük kalmıştı.

Yolu inşa eden Colas şirketi, 2016 yılında güneş panellerinin trafiğe dayanıklı olması için, silikon tabakaları içeren reçineyle kaplandığını söylemişti. Fakat açılıştan bu yana geçen süre içerisinde paneller ya gevsemiş, ya da parçalara ayrılmıştı.

2018 yılının Mayıs ayında, kurtarılabilir olmadığı gerekçesiyle yolun 90 metrelik kısmının yıkılması gerekmişti.

Ayrıca mühendisler, hasara sebep olan ve levhaların üretebileceği elektrik miktarını sınırlayan yaprakların etkisini de hesaba katmamıştı. Yerel halkın Le Monde‘a söylediğine göre, traktörlerin oluşturduğu basınç ve ağırlığı da düşünmemişlerdi.

Şimdiyse deney hepten sona ermiş görünüyor. Wattway’in yönetim müdürü Etienne Gaudin, Le Monde‘a konuşarak, yolun piyasaya çıkmayacağını söylüyor.

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