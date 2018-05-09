Günde ortalama ne kadar su içmemiz gerekiyor?
Vücut ağırlığınızın, yaşınız, sağlık durumunuz ya da beslenme alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterebilir.
İnsan vücudunun ortalama yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Beynimiz, kalbimiz, ciğerlerimiz, cildimiz, hatta kas ve kemiklerimiz bile buna dahil. Su, bildiğimiz faydalarının yanı sıra vücudumuzun iç sıcaklığının korunmasına, besinlerden elde ettiğimiz besleyici ögelerin vücuttaki hedeflerine ulaştırılmasına ve yaşamsal organların korunmasına da yardımcı oluyor.
Güne ne kadar su içmemiz gerektiği konusunda birbirinden farklı birçok görüş mevcut. Bazı uzmanlara göre (vücut kütlesine göre değişilik gösterse de) ortalama 2 litreye yakın su tüketmemiz gerek. Ama bunun herkes için faydalı olacağını söylemek çok yanlış olur. Çünkü her şeyden önce 2 litre kuralını destekleyen bilimsel bir kanıt mevcut değil. Hatta bazı araştırmalar, günde 2 litre su tüketmenin salıklı bireylerin çoğu için ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca günlük su ihtiyacımızın tamamını içtiğimiz sudan karşılamıyoruz.
Başlıca su kaynaklarımızdan biri besinler. Yediğimiz her şey belli oranda su içerir. Sebze ve meyveler daha fazla su içeriyor. Örneğin çileğin yüzde 90'ından fazlası sudan ibaret. Araştırmalardan bazıları, eğer sağlıklı besleniyorsak zaten günlük su ihtiyacımızın yüzde 20'sini besinlerden karşılayabildiğimizi gösterdi. Uzmanların günlük su ihtiyacınızı sağlıklı oranda karşılayabilmeniz için önerdiği ve üzerinde uzlaşabildikleri tek bir kural var: Susadığınızda mutlaka içmelisiniz. Çünkü susuzluk hissi vücudunuzun su içmeniz gerektiğini belirten sinyallerinden biri. Bir diğeri de terleme. Ne kadar terlediyseniz o kadar çok su tüketmeniz gerekiyor.
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