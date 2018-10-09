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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

Google'dan yepyeni tablet: Google Pixel Slate!

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Google'dan yepyeni tablet: Google Pixel Slate!

Google, gerçekleştirdiği dev etkinlikte hem Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL model telefonlarını duyurdu; yetmedi bir de üstüne akıllı hoparlörleri bir adım öteye taşıyan ürünü Google Home Hub'u duyurdu. Şirketin son sürprizi ise yeni tableti Google Pixel Slate oldu.

Sınıfındaki iPad, Microsoft Surface gibi modellerin karşısına Chorme OS işletim sistemi ile çıkacak olan Google, tablet pazarında yeni bir akım başlatacak.

Google Pixel Slate‘in teknik özelliklerine göz atacak olursak, bizleri 16 GB’lık bellekle beraber bir o kadar güçlü ve hızlı yeni nesil Intel Core i7 işlemcisi karşılıyor.

12.3 inçlik bir ekrana sahip olan Pixel Slate modeli 3000x2000 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran çerçeveleri görece kalın tasarlanmışken, metal alaşımlı yekpare gövde Premium hissiyatı arttırıyor. Alt kısımda yer alan manyetik slot klavye bağlantısı için hazırlanmış. Ayrıca bir ekran kalemi de mevcut. Güç butonuna bu kez parmak izi okuyucu da eklenmiş.

Googledan yepyeni tablet: Google Pixel Slate
Amber Lake mikromimarisinin bir eseri olan Intel Core i7 8500Y, işlem hızıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci 5 GHz‘lik bir TDP (Termal tasarım gücü) ile 1.5 GHz’de çalıştığını görmekteyiz. Ayrıca bu işlemci Turbo Boost frekansında hız 4.2 GHz’ye çıkacağını da belirtelim.

i5 ve İ7 işlemcileri haricinde Google’ın yeni tabletinin Intel Celeron 3965Y ve Intel Core m3-8100Y işlemcilerine sahip olan modelleri de satışa sunulacak.Intel Celeron 3965Y 4 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacakken, Intel Core m3-8100Y işlemcili modelde ise 8 GB‘lık bir bellek bulunuyor.

Arka kısımda 29MP çözünürlüğünde Sony IMX355, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde Sony IMX319 sensör bulunan tablet modeli 10 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Google Pixel Slate 599$-1599$ aralığındaki fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.

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