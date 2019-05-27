Google'da en çok neleri aradık?
Dünya devi Google, Türkiye genelinde 20-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan yoğun aramaları paylaştı. Bakın Türkiye'de en çok ne aradık?
Google'da Türkiye genelinde yapılan aramalarda ilk sırada 'Semiha Berksoy' dikkat çekti. Daha sonra da Süper Lig Puan Durumu, arama trafiğinde ciddi bir sıçrama yaptı. İşte Google'ın en çok arananları...
Semiha Berksoy
Süper Lig puan durumu
Mars 2020, Mars bileti
Chernobyl
Enes Batur, Tulu Bacı
Eşref Kolçak
Ahmet Hakan, İmamoğlu
Doğanhisar Belediye Başkanı, İhsan Öztoklu
Damla Aslanalp
The Challenge, Turabi
Burak Dakak
LGS sınav yerleri
ALES sonuçları
Kadir Gecesi ne zaman?
YSK Gerekçeli Karar
Tunceli, Dersim
Bayram ne zaman başlıyor 2019?
Ufuk Beydemir
Niki Lauda
Fitre ne kadar?
Nevin Yıldırım
Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman ödenecek?
21 Mayıs 1864, Çerkes Sürgünü
Sabahattin Önkibar
Deniz Keskin, Kerim Yardımcı
LGS Mayıs ayı örnek soruları
Akasya Asıltürkmen
Yavuz Özkan
Askerlik, Hulusi Akar
İrem Yaman
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