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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Google'da en çok neleri aradık?

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Google'da en çok neleri aradık?

Dünya devi Google, Türkiye genelinde 20-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan yoğun aramaları paylaştı. Bakın Türkiye'de en çok ne aradık?

Google'da Türkiye genelinde yapılan aramalarda ilk sırada 'Semiha Berksoy' dikkat çekti. Daha sonra da Süper Lig Puan Durumu, arama trafiğinde ciddi bir sıçrama yaptı. İşte Google'ın en çok arananları...

Semiha Berksoy
Süper Lig puan durumu
Mars 2020, Mars bileti
Chernobyl
Enes Batur, Tulu Bacı
Eşref Kolçak
Ahmet Hakan, İmamoğlu
Doğanhisar Belediye Başkanı, İhsan Öztoklu
Damla Aslanalp
The Challenge, Turabi
Burak Dakak
LGS sınav yerleri
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LGS Mayıs ayı örnek soruları
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Yavuz Özkan
Askerlik, Hulusi Akar
İrem Yaman

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