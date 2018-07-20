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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.07.2018 - 19:42, Son Güncelleme:

Google'da 'ahmak' diye arama yapanın karşısına Trump çıkıyor!

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Google'da 'ahmak' diye arama yapanın karşısına Trump çıkıyor!

ABD Başkanı'nın politikalarına muhalif online aktivistler, 'idiot' (ahmak) kelimesi ile Trump arasında bağlantı kurarak Google'ın algoritmalarını manipüle ettiler. Bir süredir Google Görseller, 'ahmak' aramasının sonucunu Trump fotoğraflarıyla veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi, İngiltere ziyareti ve Helsinki'de Putin'le zirveyi kapsayan Avrupa turunun ardından yeni bir protesto yöntemi patlak verdi. 

'AMERICAN IDIOT' ŞARKISINDAN ESİNLE

Avrupa turu sırasında Green Day'in 'American Idiot' isimli eski bir parçasının çok çalınarak yeniden listelere sokulmasının sağlanmasından esinlenen Reddit kullanıcıları, Trump fotosuna 'ahmak' yazan bir gönderimi destekleme düğmesine basarak işe başladı. 

Binlerce kez bu işlemin yapılmasıyla ahmak kelimesinin geçtiği haberler ve Trump fotoğrafları eşleşmeye başladı. Bunun sonucunda Google'ın gizli algoritmalarının arama sonuçlarında en çok çıkan bilgilere öncelik verme özelliği devreye girdi. 

Ve 'idiot' (ahmak) aramasının görsel sonucu sayfalar dolusu Trump fotoğrafına dönüştü. 

Googleda ahmak diye arama yapanın karşısına Trump çıkıyor


BÜTÜN İŞ ALGORİTMALARDA 

'Google bombalaması' da denilen bu yöntem, daha önce birçok kez kullanıldı.

MICHELLE OBAMA KRİZİ

Sputnik'in haberine göre 2009'da ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama için arama yapıldığında görsellerde kendisini maymun gibi gösteren bir karikatür çıktığı zaman, Google, sorumluluğu bulunmadığına dair açıklama yapmıştı.

Arama motorlarının internetteki içeriklerin bir yansıması olduğunu, algoritmaların bir aramayla ilintili sayfaları hesaplamak için binlerce etkeni kullandığını söyleyen Google, doğrudan arama sonuçlarını değiştirmek yerine, manipülasyonları fark edecek şekilde algoritmaları değiştirdiğini belirtmişti.

 

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